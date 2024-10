LIVE Liderul Hezbollah ar fi fost de acord cu o încetare a focului cu câteva zile înainte de asasinare / Rebelii Houthi revendică un atac asupra Tel Aviv / 5 morți într-un atac aerian asupra centrului Beirutului, prima lovitură israeliană în apropiere de parlamentul libanez

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și opt rănite într-un atac aerian israelian asupra unei clădiri din centrul Beirutului, au declarat oficiali libanezi. Ministrul libanez de Externe susține că liderul Hezbollah ar fi fost de acord cu încetarea focului cu câteva zile înainte de atacul israelian în care Hassan Nasrallah a fost ucis.

Urmărește LIVE-ul G4Media cu cele mai recente evoluții ale tensiunilor din Orientul Mijlociu (joi, 3 octombrie 2024):

UPDATE 09:56 Un cetățean american a fost ucis într-un atac aerian israelian asupra Libanului / El se afla în țară pentru a avea grijă de mama sa în vârstă

Un cetățean american a fost ucis într-un atac aerian israelian asupra Libanului în timp ce vizita țara pentru a avea grijă de mama sa în vârstă, transmite The Telegraph.

Kamel Ahmad Jawad din Dearborn, Michigan, a fost ucis marți în orașul Nabatieh din sudul Libanului, a declarat familia sa, adăugând că a ales să rămână în apropierea unui spital pentru a încerca să „salveze vieți nevinovate”.

El și-a petrecut ultimele zile ajutând bătrânii, persoanele cu dizabilități, răniții și săracii cu alimente, saltele și alte conforturi, a adăugat familia.

„Suntem profund întristați de moartea lui Kamel Ahmad Jawad și inimile noastre sunt alături de familia și prietenii săi. Moartea sa este o tragedie, la fel ca moartea multor civili în Liban”, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe.

Jawad se afla în Liban pentru a avea grijă de mama sa în vârstă, potrivit Detroit News. Prietenul său Hamzah Raza și grupurile locale din Dearborn de pe rețelele de socializare au declarat că a fost ucis într-un atac aerian israelian și l-au numit „unul dintre cei mai buni și mai generoși oameni”.

Biroul lui Rashida Tlaib, congresmanul american de origine palestiniană care reprezintă circumscripția lui Jawad, a declarat miercuri că a luat legătura cu familia acestuia.

Loviturile israeliene au ucis peste 1.000 de persoane în Liban în ultimele două săptămâni, potrivit Ministerului libanez al Sănătății.

UPDATE 09:46 Armata israeliană ar fi lovit un depozit de arme în apropierea orașului port sirian Lattakia

Armata israeliană (IDF) ar fi lovit peste noapte un depozit de arme în apropierea orașului-port sirian Lattakia, informează Times of Israel.

Potrivit radioului pro-guvernamental Sham FM, apărarea aeriană siriană a lucrat pentru a confrunta „ținte” deasupra mării în zona Lattakia. Postul a raportat ulterior că pompierii lucrau la stingerea unui incendiu în orașul de coastă Jableh, chiar la sud de Lattakia.

Mass-media de opoziție din Siria a raportat că ținta atacului a fost un depozit de arme.

Imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat urmările atacului.

IDF a promis recent că va împiedica toate transporturile de arme din Iran către gruparea teroristă Hezbollah din Liban, care sunt adesea livrate prin Siria.

UPDATE 09:43 Unele imagini din satelit publicate prin intermediul Associated Press arată deteriorarea clădirilor de la baza aeriană israeliană Nevatim, care a fost una dintre țintele atacului cu rachete al Iranului la începutul acestei săptămâni, scrie The Guardian.

Emanuel Fabian, corespondent militar la Times of Israel, a postat imaginea pe rețelele de socializare, adăugând: „Armata israeliană a recunoscut miercuri că unele dintre bazele sale aeriene au fost lovite în atacul Iranului, dar pagubele au fost considerate «ineficiente», ceea ce înseamnă că nu a fost cauzat niciun prejudiciu operațiunilor continue ale forțelor aeriene israeliene. Impactul rachetelor a avariat clădiri de birouri și zone de întreținere din baze, potrivit armatei.”

UPDATE 09:20 Reuters: Australia vrea ca cetățenii săi să părăsească Libanul:

UPDATE 09:18 VIDEO Distrugătoare americane trag în rachetele iraniene

Comandamentul central al SUA a distribuit clipuri video cu două distrugătoare implicate în apărarea de marți seară împotriva atacului iranian cu rachete asupra Israelului.

Clipurile sunt în cea mai mare parte întunecate, cu sunetele sirenelor în fundal, până când navele trag.

The U.S. Sixth Fleet guided missile destroyers USS Cole (DDG 67) and USS Bulkeley (DDG 84) engaged multiple Iranian ballistic missiles in defense of Israel from the Eastern Mediterranean Sea, October 1, 2024. pic.twitter.com/phN9mMpXMT

UPDATE 09:14 Peste 70 de persoane au fost ucise miercuri în urma atacurilor israeliene din Gaza, potrivit oficialilor palestinieni

Peste 70 de persoane au fost ucise de atacurile israeliene în Gaza miercuri, au declarat mass-media și oficialii palestinieni, inclusiv în loviturile israeliene asupra unei școli și a unui orfelinat care adăpostește persoane strămutate, scrie The Guardian.

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că cel puțin 51 de persoane au fost ucise și 82 rănite într-un atac israelian în Khan Younis care a început miercuri dimineață. Înregistrările de la spitalul european arată că șapte femei și 12 copii, cu vârste de până la 22 de luni, s-au numărat printre cei uciși.

Citând date ale Societății Semilunii Roșii Palestiniene, agenția de știri palestiniană Wafa a raportat că, pe lângă masacrul din Khan Younis, unde au fost uciși cel puțin 12 copii, alte zece persoane au fost ucise în atacurile aeriene israeliene asupra taberelor de refugiați Nuseirat și al-Bureij din centrul Fâșiei.

În orașul Gaza, nouă civili au fost uciși în loviturile israeliene asupra școlii Muscat și a orfelinatului al-Amal, care adăposteau persoane strămutate. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite în atacuri, a raportat Wafa.

Alte trei persoane au fost ucise într-un raid asupra orașului Khuza’a, la est de Khan Younis, a declarat Wafa.

Un copil a fost ucis și alți doi civili au fost răniți când forțele israeliene au bombardat o casă aparținând familiei al-Helou din cartierul Tel Al-Hawa, la sud-vest de orașul Gaza, miercuri seara, a raportat Wafa.

Nu este posibil să se verifice în mod independent numărul morților din Gaza, deoarece Israelul a interzis accesul presei străine.

UPDATE 09:12 Israelul avertizează populația din sudul Libanului că loviturile aeriene vor continua

Loviturile aeriene israeliene vor continua, iar libanezii care și-au părăsit locuințele din sudul țării nu trebuie să se întoarcă, afirmă armata pe Telegram, potrivit BBC.

„Loviturile aeriene ale armatei israeliene vor continua. Pentru siguranța dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră, NU vă întoarceți acasă până la noi ordine.”

UPDATE 09:09 Rebelii houthi din Yemen revendică un atac cu dronă asupra Tel Aviv

Rebelii Houthi din Yemen au susținut că au lansat un atac cu dronă asupra zonei Tel Aviv peste noapte, potrivit unei declarații de joi, relatează CNN.

Grupul militant susținut de Iran a susținut că a lovit o țintă în orașul israelian, fără a oferi informații specifice.

Anterior, armata israeliană a declarat că a identificat două drone după ce sirenele de avertizare au sunat în orașul de coastă Bat Yam, la sud de Tel Aviv.

Una dintre drone a fost interceptată de forțele aeriene israeliene deasupra mării, iar cea de-a doua a căzut într-o zonă deschisă, fără a se raporta răniți, a declarat armata.

Miercuri seara, o echipă CNN din Tel Aviv a văzut ceea ce păreau a fi interceptări pe cer deasupra Mării Mediterane.

UPDATE 08:56 Liderul Hezbollah a fost de acord cu încetarea focului cu câteva zile înainte de asasinare, susține ministrul libanez de Externe

Ministrul libanez de externe susține că liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost de acord cu o încetare a focului de 21 de zile impusă de SUA și Franța cu doar câteva zile înainte de a fi ucis de Israel într-un atac masiv asupra Beirutului, relatează The Guardian.

„El [Nasrallah] a fost de acord, a fost de acord”, i-a spus Abdallah Bou Habib lui Christiane Amanpour într-un interviu la CNN difuzat miercuri.

„Am fost complet de acord. Libanul a fost de acord cu o încetare a focului, dar consultându-se cu Hezbollah. Președintele [Camerei Reprezentanților libaneze], dl Nabih Berri, s-a consultat cu Hezbollah și i-am informat pe americani și pe francezi ce s-a întâmplat. Și ei ne-au spus că [prim-ministru israelian Benjamin] Netanyahu a fost, de asemenea, de acord cu declarația care a fost emisă de ambii președinți [Biden și Macron]”, a continuat el.

Habib a declarat că Amos Hochstein, consilierul principal al Casei Albe, urma să meargă în Liban pentru a negocia încetarea focului.

„Ei ne-au spus că Netanyahu a fost de acord cu acest lucru și astfel am obținut și acordul Hezbollah cu privire la acest lucru și știți ce s-a întâmplat de atunci”, a mai afirmat el.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, ar fi declarat duminică că Iranul s-a abținut de la represalii pentru asasinarea de către Israel a liderului Hamas Ismail Haniyeh la Teheran din cauza promisiunilor „complet false” ale SUA și ale Europei că o încetare a focului în Gaza este iminentă.

„Acordarea de mai mult timp acestor criminali nu va face decât să îi încurajeze să comită și mai multe atrocități”, a declarat el la o reuniune a cabinetului, potrivit agenției de presă turce Anadolu.

***********************************************

Știrea inițială

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și opt rănite într-un atac aerian israelian asupra unei clădiri din centrul Beirutului, au declarat oficiali libanezi.

Blocul cu mai multe etaje din Bachoura adăpostea un centru de sănătate afiliat Hezbollah, despre care armata israeliană a declarat că a fost lovit într-un atac de „precizie”, relatează BBC.

Aceasta este prima lovitură israeliană în apropiere de centrul Beirutului – la doar câțiva metri de parlamentul libanez. Alte cinci atacuri aeriene au avut loc în cursul nopții împotriva unor ținte din suburbia Dahieh din sud.

Watch | A plume of smoke billows into the sky in Beirut, #Lebanon

Reuters reports that Israel bombed central Beirut in the early hours of 3rd Oct, killing at least six people, after its forces suffered their deadliest day on the Lebanese front in a year of clashes against… pic.twitter.com/TZk37XEmo3

— The Times Of India (@timesofindia) October 3, 2024