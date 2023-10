LIVE Hamas cere eliberarea a 6000 de prizonieri în schimbul ostaticilor/ Biden: ”Ocuparea Fâșiei Gaza ar fi o mare greșeală”/ Circa 240 de cetățeni români au ajuns la Rafah, la granița cu Egiptul, și așteaptă evacuarea în România

Președintele american Joe Biden ia în considerare să meargă în Israel, transmite Associated Press, citând un înalt oficial american. În același timp, ministrul de Externe de la Tel Aviv transmite Vaticanului că ”se așteaptă să fie mai atent la suferința israelienilor”, iar președintele Mahmoud Abbas spune că Hamas nu îi reprezintă pe palestinieni”.

Principalele evenimente ale zilei de luni, 16 octombrie:

Ora 22:55 Hamas cere eliberarea a „6.000 de prizonieri bărbați și femei din închisorile israeliene” în schimbul ostaticilor pe care i-a luat în timpul incursiunilor sale, potrivit Reuters.

Ora 21:14 Șeful Shin Bet, serviciul intern de informații israelian, își asumă responsabilitatea pentru masacrul din 7 octombrie/ Ronen Bar: ”Nu am reușit să generăm un avertisment suficient”.

Ora 20:48 Sirenele se aud din nou în Tel Aviv, unde se află Antony Blinken, secretarul de stat al SUA/ Hamas a lansat cel mai mare atac după 7 octombrie, în Ierusalim și Tel Aviv.

Ora 20:25 Netanyahu anunţă în Parlament o anchetă privind eşecul spionajului israelian/ Hamas îi ține pe deputaţii Knessetului în adăpostul antiaerian din cauza tirului de rachete. Detalii, aici.

Ora 19:31 Aripa armată a Hamas, Brigăzile Al Qassam, a declarat că a tras un „tir de rachete” asupra Ierusalimului și Tel Avivului, transmite The Guardian. Într-o declarație, aceasta a afirmat că ultimele atacuri au fost un răspuns la „țintirea civililor” de către Israel.

Ora 17:39 Hamas lansează o „rafală de rachete” spre Ierusalim și Tel Aviv. Brigăzile Al Qassam au declarat că atacul a fost un răspuns la „țintirea civililor” de către Israel, transmite Sky News.

Corespondentul Sky pentru Orientul Mijlociu, Alistair Bunkall, a postat această înregistrare video cu rachetele interceptate deasupra capitalei:

Rocket intercepts over Jerusalem just now. First for a few days. Knesset I’m session and Blinken visiting Israeli President, so maybe not a coincidence. pic.twitter.com/SYqzP5bl6Q

— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 16, 2023