LIVE Criza din Kașmir: India a lansat lovituri aeriene asupra Pakistanul și a Kașmirului / Armata pakistaneză afirmă că a doborât cinci avioane de luptă indiene

India a efectuat miercuri lovituri împotriva unor ținte din Pakistan și Kașmirul pakistanez, iar Islamabadul a declarat că a doborât cinci avioane de luptă indiene, într-o escaladare majoră care aduce cele două puteri nucleare în pragul războiului.

Ora 12:16 Biroul premierului pakistanez, Shehbaz Sharif, a declarat că forțele armate ale țării au fost autorizate să întreprindă „acțiuni corespunzătoare” după loviturile Indiei, relatează Reuters.

Ora 10:59 Gruparea teroristă Jaish-e-Mohammed, cu sediul în Pakistan, afirmă, într-o declarație, că zece membri ai familiei liderului său Maulana Masood Azhar și patru asociați apropiați au fost uciși în atacul Indiei asupra Bahawalpur din Pakistan, potrivit The Guardian.

New Delhi a declarat că a lovit nouă „infrastructuri teroriste” miercuri, dintre care unele se crede că au legătură cu atacul care a ucis 26 de persoane în Kașmirul indian luna trecută, potrivit agenției Reuters.

