Lipsa cimitirelor de animale, o problemă ridicată tot mai des de iubitorii de patrupede din Arad / ”Singura opțiune, la care nu am fi vrut să apelăm, a fost incinerarea”

Iubitorii de animale din Arad dezbat tot mai aprins, în mediul online, problema lipsei cimitirelor pentru patrupede, mai ales persoanele care locuiesc la bloc plângându-se că nu au unde să-şi îngroape prietenii necuvântători de care au avut grijă ani de zile, în timp ce autorităţile le transmit că singura opţiune legală este incinerarea, transmite Agerpres.

Discuţiile pe tema lipsei cimitirelor de animale au loc atât pe reţelele de socializare, cât şi în cabinetele medicilor veterinari, unde oamenii merg pentru a se interesa despre cum se pot despărţi de patrupede.

Un arădean care s-a confruntat recent cu problema lipsei cimitirelor de animale a declarat, pentru AGERPRES, că a fost nevoit să-şi lase prietenul neînsufleţit la un cabinet veterinar, de unde a fost preluat de o firmă specializată pentru a fi incinerat.

„Rumi era un Labrador Retriever care a trăit 11 ani şi care a fost un membru al familiei, iar despărţirea de el ne-a produs multă durere, mai ales că a fost neaşteptată. Pe lângă această pierdere suferită, ne-am confruntat şi cu realitatea crudă de a nu avea unde să-l îngropăm pe Rumi. Noi locuim la bloc, deci nu avem o grădină în care să săpăm o groapă, deşi am înţeles că nici măcar asta nu este legal în România. Ce puteam face? Să îl aruncăm la ghena de gunoi? Asta ar fi fost de neconceput şi, probabil, ilegal. Am căutat soluţii pe internet, am întrebat pe reţelele de socializare, nimeni nu ştia să ne spună exact cum este legal să îngropi un animal de companie în România. Singura opţiune, la care nu am fi vrut să apelăm, a fost incinerarea, aşa că am dus cadavrul la un cabinet veterinar care are contract cu singurul incinerator din judeţ”, a spus Radu.

La fel ca el, mulţi arădeni au ridicat problema pe reţelele de socializare şi majoritatea spun că au fost nevoiţi să apeleze la rude de la ţară pentru a-şi îngropa câinii sau pisicile în grădini.

Medicul veterinar Raimond Vajdovics spune că prima opţiune a celor care pierd un animal de companie este să îl îngroape, dar nu au această posibilitate în judeţul Arad.

„Prima dată suntem întrebaţi dacă există un cimitir de animale, dar din păcate nu există aşa ceva. Înţeleg că în ţară funcţionează doar unul sau două, deşi ar fi mare nevoie de astfel de amenajări în mai multe locuri, aşa cum se întâmplă în alte ţări. În acest moment, în România nu este legal nici măcar să îngropi animalul de companie în propria grădină. În Arad, noi îi îndrumăm pe oameni către unitatea de incinerare existentă la marginea oraşului, dar soluţia nu este cea mai potrivită pentru mulţi care şi-au îngrijit ani de zile animalele de companie şi le-au tratat ca pe membri ai familiei”, a afirmat medicul veterinar.

Contactat de AGERPRES, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, Marcel Roşu, a declarat că, potrivit normelor legale, cadavrele trebuie ridicate de la populaţie de primării.

„În judeţul Arad, au existat în trecut solicitări de autorizare a unor cimitire de animale, doar că la vremea respectivă nu aveam o bază legală completă. În momentul de faţă există posibilitatea legală de amenajare a unor astfel de cimitire, dar nu avem nicio solicitare de autorizare. Potrivit legii, persoanele fizice trebuie să notifice primăria pentru ridicarea cadavrelor de animale, inclusiv cele de companie, iar mai departe autorităţile locale se ocupă de incinerare”, a explicat Marcel Roşu.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău, a precizat că nu au fost înregistrate până acum astfel de solicitări de la populaţie.

„Nicio persoană fizică nu ne-a solicitat să ridicăm cadavre de animale de companie, în timp ce Gospodărirea Comunală Arad ridică cadavre de pe domeniul public pentru a le neutraliza la unitatea de incinerare autorizată”, a adăugat el.

Preşedintele Asociaţiei „4pezi”, Paula Gabriela Tuculea, a spus, la rândul său, că amenajarea unor cimitire de animale este necesară, în condiţiile în care acum singura opţiune a arădenilor este incinerarea.

Unitatea de incinerare la care ajung şi cadavrele de câini sau pisici funcţionează la marginea oraşului Arad, însă sunt doar câteva zeci de solicitări pe lună de la persoane fizice, în condiţiile în care multe vin din alte judeţe, ceea ce ar putea arăta că mulţi evită această soluţie.

Sebastian Moraru, asociat unic, a declarat, pentru AGERPRES, că pentru persoanele fizice se oferă servicii complete, adică ridicarea cadavrelor de animale de la domiciliu şi incinerarea, la final fiind oferită cenuşa spre păstrare într-o urnă.

„Incineratorul nostru este al doilea din ţară, mai există doar la Bucureşti, care oferă astfel de servicii, motiv pentru care mulţi dintre clienţii noştri vin din alte judeţe. În majoritatea cazurilor, suntem recomandaţi de medicii veterinari”, a spus el.

Preţurile pentru incinerarea unui animal de companie sunt cuprinse între 300 şi 500 de lei (în funcţie de greutatea corpului neînsufleţit), fiind inclusă urna pentru cenuşă. AGERPRES / (AS – autor: Marian Buga, editor: Antonia Niţă)