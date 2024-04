Liga Campionilor: Presa europeană, îngrijorată de ameninţări ale Statului Islamic la meciurile din sferturile de finală

Presa spaniolă şi engleză este îngrijorată de ameninţările de atentate ale Statului Islamic asupra stadioanelor care vor găzdui marţi şi miercuri prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, relatează publicația rmcsport.fr, citată de News.ro.

Presa spaniolă şi britanică relatează un mesaj difuzat de fundaţia Al Azaim, un canal responsabil cu retransmiterea comunicaţiilor Statului Islamic. Este vorba despre un afiş care ilustrează cele patru stadioane care vor găzdui meciurile din următoarele două zile: Emirates Stadium pentru Arsenal-Bayern, Santiago-Bernabeu pentru Real Madrid-Manchester City marţi (ora 22.00), Parc des Princes pentru PSG-Barcelona şi Wanda Metropolitano pentru Atlético-Dortmund miercuri (ora 22.00).

Afişul prezintă un luptător cu o armă grea în mână, în spatele inscripţiei: „Ucideţi-i pe toţi”. Aceste ameninţări survin după recentul atentat revendicat de organizaţie la 22 martie într-o mare sală de concerte din Moscova, Crocus City Hall, soldat cu 143 de morţi.

La sfârşitul lunii martie, grupul media Sarh al-Khilafah, afiliat Statului Islamic, şi-a anunţat, de asemenea, intenţia de a ataca fanii de la meciul dintre Bayern Munchen şi Borussia Dortmund (0-2).

Potrivit As, autorităţile spaniole au activat procedurile de securitate pentru cele două meciuri care vor avea loc în oraş marţi (Real-Manchester City) şi miercuri (Atlético-Dortmund), desfăşurând peste 3.000 de agenţi de securitate. Dispozitivul de securitate a fost intensificat din cauza prezenţei preconizate a peste 8.000 de fani ai echipelor Manchester şi Borussia.

Marţi, Ministerul spaniol de Interne a anunţat că a pus în funcţiune toate „sistemele de alertă”. Astfel a fost conceput un vast dispozitiv de securitate pentru meciurile care se vor disputa în capitala spaniolă. „În ceea ce priveşte prevenirea ameninţării teroriste, forţele şi organismele de securitate ale statului şi-au activat toate sistemele de alertă şi de protecţie, precum şi toate mecanismele de reacţie, pregătite şi dispuse”, a precizat Ministerul de Interne.



