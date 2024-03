Liderul organizaţiei PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, candidează pentru al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean / Managerul spitalului județean candidează la Primăria Bistrița

Liderul organizaţiei judeţene PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, şi-a anunţat, miercuri, intenţia de a candida pentru cel de-al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean, transmite Agerpres.

Anunţul a fost făcut în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, pe ploaie, avându-i alături pe managerul unităţii spitaliceşti, Gabriel Lazany, care va candida pentru funcţia de primar al municipiului reşedinţă, ministrul Cercetării, Bogdan Ivan, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Daniel Suciu, colegii din conducerea organizaţiei judeţene, primari şi simpli membri de partid.

„De 12 ani, zeci de mii de oameni mi-au acordat încrederea lor, un lucru care pentru mine este extrem de valoros şi pentru care simt un profund respect şi, de asemenea, foarte mare responsabilitate. De dragul acestui loc minunat pe care îl numim ‘acasă’, Bistriţa-Năsăud, cel mai minunat loc de pe pământ, şi din respect pentru voi, nu am vrut să arătăm doar că se poate, ci şi că se poate şi mai mult. Împreună cu primarii întregului judeţ, am vrut să arătăm că dezvoltarea nu are limite şi îi mulţumesc bunului Dumnezeu că am reuşit. Ca de fiecare dată, la finalul oricărei curse, începe o nouă cursă. De aceea astăzi, aici, în această atmosferă minunată, cu ploaie, cu belşug, cu construcţia noului spital în spate, anunţ o nouă candidatură la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud”, a afirmat Radu Moldovan.

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud a adăugat că, deşi în urmă cu patru ani a spus că nu va mai candida pentru această poziţie, în ultimii doi ani a fost abordat „de foarte multă lume” care i-a cerut să renunţe la această idee şi să continue activitatea ca preşedinte al Consiliului Judeţean.

„Am revizuit această atitudine, azi de dimineaţă, împreună cu Gabi Lazany, am primit votul de validare a candidaturii din partea Comitetului Politic Judeţean. Hotărârile vor fi trimise către Consiliul Politic Naţional, sunt optimist că vom obţine şi validarea acestuia şi că în scurt timp vom deveni candidaţi oficiali ai Partidului Social Democrat pentru cele două funcţii”, a precizat Moldovan.

Înainte de a se decide să candideze din nou pentru şefia Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan l-a susţinut mult timp pe deputatul Bogdan Ivan, ministru al Cercetării, pentru a fi candidatul PSD la această funcţie.