Liderul extremist George Simion în război ideologic cu Netflix: ”O platformă pentru propagandă bolnavă pro-transgender”

Liderul extremist George Simion a început un război ideologic cu platforma americană de streaming Netflix. El a anunțat vineri pe contul său de X că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru,

”Netflix nu e decât o platformă pentru propagandă bolnavă woke și pro-transgender”, a scris el.

Simion a făcut constant campanie anti-minorități sexuale.