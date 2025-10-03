Liderul extremist George Simion în război ideologic cu Netflix: ”O platformă pentru propagandă bolnavă pro-transgender”
Liderul extremist George Simion a început un război ideologic cu platforma americană de streaming Netflix. El a anunțat vineri pe contul său de X că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru,
”Netflix nu e decât o platformă pentru propagandă bolnavă woke și pro-transgender”, a scris el.
Simion a făcut constant campanie anti-minorități sexuale.
