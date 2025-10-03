Liderul extremist George Simion în război ideologic cu Netflix: ”O platformă pentru propagandă bolnavă pro-transgender”

G4Media.ro
Liderul extremist George Simion în război ideologic cu Netflix: ”O platformă pentru…

George Simion, Ilinca Simion
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Articole3 Oct • 172 vizualizări 2 comentarii

Liderul extremist George Simion a început un război ideologic cu platforma americană de streaming Netflix. El a anunțat vineri pe contul său de X că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru,

”Netflix nu e decât o platformă pentru propagandă bolnavă woke și pro-transgender”, a scris el.

Simion a făcut constant campanie anti-minorități sexuale.

  1. A primit georgel o tema noua

  2. A venit directiva de la Musk/Trump/Putin/Project 2025, pt. ca CEO-ul Netflix este cunoscut ca donator pt. Partidul Democrat si aliat al lui Newsom.
    Mai prinde si Simion 2-3 banuti cu ocazia asta, dupa ce portofelul ala mare, cu cripto in valoare de 107 mil., a fost inchis in Moldova.

