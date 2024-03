Licența de detectiv particular va fi mai ușor de obținut după ce Guvernul a modificat legislația / În România sunt câteva mii de persoane care practică meseria

Guvernul a modificat în şedinţa de joi normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, transmite Agerpres.

Modificările ar urma să aibă un „impact pozitiv” asupra persoanelor care doresc să obţină licenţa de funcţionare, dar şi asupra activităţii administraţiei publice competente cu gestionarea dosarului.

„Hotărârea adoptată de Executiv aduce o serie de modificări şi completări normelor de aplicare legii privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru a clarifica unele aspecte în vederea obţinerii atestatului de detectiv particular, precum şi de a corela soluţiile normative. Astfel, în vederea susţinerii de debirocratizare a sistemului administrativ şi facilitarea soluţionării procedurii privind obţinerea atestatului de detectiv particular sau a licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, printre modificări se regăseşte eliminarea obligativităţii de a depune, în copie, unele documente, precum actele de identitate, diplomele de studii sau actele de proprietate/folosinţă ale sediului şi punctelor de lucru”, a explicat Guvernul.

Președinta Asociației Naționale a Detectivilor din România (ANDR), Maria Bumbaru, declara pentru Playtech.ro, în 2022, că în România existau aproximativ 6.000 de detectivi particulari.