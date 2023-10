Liberalii din Consiliul General cer accelerarea lucrărilor la Podul Grant şi implicarea primăriilor de sector / O treime din oraş a fost blocată printr-o lucrare „prost gândită, prost planificată”

Reprezentanţi ai grupului PNL au cerut miercuri, în şedinţa Consiliului General al Capitalei, accelerarea lucrărilor la Podul Grant, precum şi implicarea primăriilor de sector dispuse să susţină acest proiect, relatează Agerpres.

Precizările au făcute în contextul în care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a făcut la rândul său un apel către primarul general, Nicuşor Dan, ca activitatea pe şantier să fie organizată pe trei schimburi. El menţiona că Primăria Sectorului 6 este dispusă să susţină financiar o astfel de măsură.

Miercuri, în timpul şedinţei CGMB, consilierul municipal Andrei Badiu (PNL) a declarat că „o treime” din oraş a fost blocată printr-o lucrare „prost gândită, prost planificată”. El i-a cerut primarului general să meargă „de urgenţă” pe şantier, să vadă că lucrează „câţiva oameni” şi că programul de lucru se termină la ora 17.00.

„Solicit de urgenţă să se deplaseze efectiv pe şantier, să vadă că lucrează câţiva oameni. Programul de lucru se termină la ora 17.00. Să facă toate demersurile astfel încât circulaţia să fie fluidizată în zonă şi lucrările să meargă cât mai repede”, a spus acesta.

Constantin Hazarian (PNL) a cerut de asemenea ca edilul general să ia legătura cu primăriile sectoarelor care se pot implica, astfel încât lucrările să se desfăşoare „cât mai bine, să se lucreze cât mai mult”, iar investiţia să se finalizeze cât mai repede.

„Vă spun că dimineaţă pe Calea Giuleşti se mergea şi pe linia de tramvai, se trecea şi prin dreptul peroanelor. Este un adevărat haos care abia a început. Cu cât va veni frigul şi vom intra în iarnă mai tare, cu atât se va accentua. Solicit să se implice, să ceară primăriilor sectoarelor ajutor, pentru a se finaliza cât mai repede această investiţie de la Podul Grant. Pentru locuitorii din Drumul Taberei, Militari, Crângaşi, Giuleşti, 1 Mai şi aşa mai departe este un adevărat haos. A început coşmarul”, a susţinut el.

Ciprian Ciucu a cerut, marţi, soluţii pentru finalizarea mai rapidă a lucrărilor.

„Astăzi, la ora 17.00, la Podul Grant încetase lucrul. Fac acest apel public la domnul Primar General să discute cu constructorul şi să organizeze activitatea pe 3 schimburi, 24/7! În aşa fel ar putea reduce perioada de execuţie de la 6 luni, la 3, 4 luni. Dacă constructorul solicită fonduri suplimentare din cauza forţei de muncă, mai scumpă pe timpul nopţii, Primăria Sectorului 6 se poate implica financiar şi ajuta”, a scris el, pe Facebook.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat marţi că cel mai probabil lucrările de la Podul Grant vor fi finalizate în luna martie a anului viitor. Întrebat de ce lucrările nu au fost realizate vara, când traficul era mai puţin intens, Nicuşor Dan a precizat că a fost vorba despre o condiţionare dată de CFR.

„Acolo a fost o condiţionare pentru a lucra vara, a fost o condiţionare dată de CFR, pentru că pe anumite tronsoane trebuie să opreşti curentul electric ca să funcţionezi. Pe perioada verii trenurile circulă de la o oră foarte devreme până la o oră foarte târzie şi atunci ar fi fost ineficient să opreşti pentru câteva ore numai, şi ăsta a fost motivul. Noi am lucrat în vară, dar am lucrat pe bretelele care nu erau conexate cu problema de linii de tren, linii de curent pentru tren. Azi s-a circulat mult mai bine decât ieri pentru că am avut o şedinţă şi cu Poliţia naţională şi cu poliţia noastră locală şi cu poliţiile locale de la sectoarele 1 şi 6 şi astăzi s-a circulat mai bine decât ieri şi îmbunătăţim, adică vedem care sunt intersecţiile de conflict şi cu poliţie rutieră sau locală încercam să fluidizăm”, a spus Nicuşor Dan.