Lewis Hamilton își asumă meritul pentru o schimbare de regulament din sezonul 2025 al Formulei 1

Federația Internațională de Automobilism (n.r. FIA) a anunțat introducerea a două opriri obligatorii la boxe pe Circuitul de la Monaco, iar Lewis Hamilton și-a asumat meritul pentru această schimbare de regulament care va fi aplicată în sezonul 2025 al Formulei 1.

De acum este oficial: vor fi două opriri obligatorii pe durata Marelui Premiu al Principatului Monaco, măsura fiind explicată de FIA prin „îmbunătățirea spectacolului sportiv”.

Într-un dialog cu presa după încheierea testelor din Bahrain, Lewis Hamilton a spus că ideea cu cele două opriri de la Monaco a fost a lui.

„Sunt sigur că a fost ideea mea oricum. Dar dacă vă întoarceți și vă uitați la unele dintre transcrierile din anii anteriori, am menționat cele două opriri de ani de zile.

Cred că Monaco trebuie să fie cel puțin o cursă cu două opriri. Cred că o singură oprire nu a fost niciodată cu adevărat grozavă.

Cred că Grand Prixul de la Monaco este unul grozav, dar cursa… Există multe de oferit, dar poate doar cu mai mult de o oprire la boxe”, a subliniat Hamilton, citat de The Daily Express.

De-a lungul carierei, Lewis a triumfat de trei ori la Monaco și își dorește cu siguranță un succes și cu Ferrari. Marele Premiu va avea loc în data de 23 mai 2025.

„În general, au fost câteva zile minunate și am făcut progrese puternice ca echipă. Am reușit să adunăm o mulțime de informații bune pe care să ne bazăm înainte de începerea sezonului.

Întreaga echipă a făcut o treabă incredibilă și sunt foarte încântat să ajung la prima cursă din Melbourne. Abia aștept să merg la Grand Prix-uri alături de Ferrari”, a conchis multiplul campion mondial din Formula 1.

‘That was my idea’ – Hamilton takes credit for new F1 rule set for debut in 2025: Lewis Hamilton has taken credit for a rule change that will be implemented at the Monaco Grand Prix for the upcoming season. The Federation Internationale de l’Automobile… https://t.co/e6ChDOWdsd

— NEWS.MC 🇲🇨 (@monacodailynews) March 3, 2025