Legenda fotbalului grecesc Mimis Domazos a murit la 83 de ani / „Generalul” s-a duelat cu Dobrin în calificările pentru Cupa Mondială din 1970

Legendarul mijlocaș ofensiv grec Dimitris „Mimis” Domazos, supranumit „Generalul”, a încetat din viață la 24 ianuarie, la vârsta de 83 de ani.

Considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului grec, Domazos și-a petrecut 20 de ani din carieră la iubita sa Panathinaikos, fiind căpitanul echipei timp de 13 sezoane, notează UEFA.

Domazos a câștigat nouă titluri de campion și trei Cupe ale Greciei în timpul primei sale perioade de 19 ani la Panathinaikos și a condus clubul la prima și singura sa finală a Cupei Europene UEFA în 1971, pierdută cu 2-0 pe Wembley în fața strălucitoarei Ajax a lui Rinus Michels și Johan Cruyff.

El a adăugat un al 10-lea titlu de campion într-un singur sezon cu AEK Atena, înainte de a reveni la Panathinaikos și de a se retrage în 1980.

Cunoscut pentru jocul său excelent, conducerea sa puternică și IQ-ul său fotbalistic, „Generalul” a format un duo ofensiv emblematic cu atacantul Antonis Antoniadis de-a lungul anilor 1970.

Domazos deține încă recordul pentru cele mai multe apariții în prima divizie a Greciei, cu 538, și a marcat 141 de goluri de-a lungul carierei sale.

Pe scena internațională, el a avut 50 de selecții pentru Grecia, marcând patru goluri.

Considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Greciei, Dimitrios „Mimis” Domazos își amintea cu plăcere, într-un articol publicat de Digi Sport în 2015, de vremea când pe teren dădea piept cu Nicolae Dobrin, Mircea Lucescu și Rică Răducanu.

În 1969, românii și grecii s-au duelat pentru un loc la Campionatul Mondial. Atunci, tricolorii lui Angelo Niculescu au avut câștig de cauză, după două egaluri în cele două manșe disputate în cadrul grupei din preliminarii (2-2 la Atena și 1-1 la București).

„Amintirile mele despre fotbalul românesc sunt foarte frumoase şi o spun cu mare bucurie. Pentru că atunci când am mers în România şi am jucat, am avut 40.000 de greci și alţi 40 de mii au fost suporteri români. A fost un mare meci în ziua aceea. Noi trebuia să câştigăm acel joc să mergem în Mexic. Românii au câștigat și au mers în Mexic. Noi nu am avut şansă, cu toate că am jucat foarte bine. Vreau să spun că atunci când s-a terminat jocul, în orice magazin intram, toţi suporterii români erau pe lângă mine. Pe atunci, Dobrin era vedeta. Grecii îl aveau pe Domazos, românii îl aveau pe Dobrin.”, a declarat Dimitrios Domazos, într-un interviu exclusiv acordat pentru Digi Sport.

Ekathimerini scrie că Domazos s-a născut într-un cartier sărac din Atena în perioada întunecată a ocupației naziste. A crescut în perioada sumbră care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial și războiului civil care a împărțit Grecia în două.

Părinții săi s-au opus pasiunii sale pentru fotbal. Mama sa era mereu speriată că se va accidenta și abia putea să asculte meciurile la radio, cu atât mai puțin să le urmărească din tribune. Înainte de a părăsi familia în 1952 și de a se muta la Karditsa, unde s-a recăsătorit, tatăl său l-a sfătuit să renunțe la „toate prostiile alea cu fotbalul” și să învețe o meserie care să-i permită să-și ajute mama financiar. L-a văzut jucând doar după ce a devenit un nume mare, iar relația lor nu a fost niciodată apropiată, mai notează sursa citată.