Legea ”Nordis” ajunge azi la vot final în Parlament. Legea prevede mai multe drepturi pentru clienți în relația cu dezvoltatorii imobiliari

Deputații au încheiat dezbaterile pe mult-așteptata „lege Nordis”, proiectul care schimbă regulile din piața imobiliară și limitează avansurile cerute de dezvoltatori. Miercuri, actul normativ intră la votul final în Camera Deputaților, iar dacă va trece va fi trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare, potrivit Mediafax. PSD are mai multe sensibilități legate de acest proiect.

Scandalul Nordis a izbucnit în octombrie anul trecut, cu puțin înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare, când portalul Recorder a arătat cum dezvoltatorul imobiliar Nordis a înșelat sute de clienți, încasând avasuri pe care nu le-a mai onorat sau a vândut același apartament mai multor clienți. Scandalul a dus la demisia deputatei PSD Laura Vicol de la șefia Comisiei Juridice din Camera deputaților și din Parlament, întrucât era soția lui Valentin Ciorbă, unul din principații acționari ai afacerii Nordis.

Imediat după aceea, în noiembrie, un alt scandal izbucnea legat de același dezvoltator imobiliar. G4 Media dezvăluia că lideri ai PSD precum Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Gabriel Vlase (șeful SIE) au beneficiat de zboruri private cu avioane închiriate de Nordis pentru a participa la curse de Formula 1 sau la meciuri de fotbal internațional.

Proiectul modifică Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și Legea cadastrului, având ca scop protejarea cumpărătorilor de practici abuzive.

Dezvoltatorii imobiliari vor putea solicita avansuri doar în funcție de stadiul fizic al proiectului:

– încă 25% după finalizarea structurii de rezistență,

– încă 20% la finalizarea instalațiilor.

Toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite exclusiv pentru continuarea investiției imobiliare.

Preapartamentarea, element nou introdus

Un alt element cheie al proiectului este introducerea preapartamentării: fiecare unitate locativă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, pentru a elimina riscul supraînscrierilor și al vânzărilor multiple.

Camera Deputaților este forul decizional. Proiectul a fost deja adoptat de Senat pe 14 aprilie 2025. Dacă va primi votul final, legea va intra rapid în procedura de promulgare.

Proiectul a fost inițiat de 72 de deputați, patru de la PNL și 68 de la PSD, printre care fostul lider social-democrat Marcel Ciolacu.