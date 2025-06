Legea care interzice comercializarea articolelor pirotehnice către minori a fost promulgată / Inițiator: Nu mai puţin de 565 de persoane, în special copii şi tineri, au suferit răni grave sau mutilări pe viaţă în ultimul an

Legea care interzice comercializarea articolelor pirotehnice către minori şi către persoane neautorizate a fost promulgată, vineri, de preşedintele Nicuşor Dan. Iniţiatorul proiectului, deputatul PSD Mihai Weber afirmă că nu mai puţin de 565 de persoane, în special copii şi tineri, au suferit răni grave sau mutilări pe viaţă în perioada ultimelor sărbători de iarnă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive a fost depus în Parlament în luna noiembrie 2018 şi votul în prima Cameră sesizată, Senatul, a fost dat în martie 2019. În Camera Deputaţilor a ajuns în 2019 şi de atunci a fost pus pe ordinea de zi a plenului, pentru vot, de peste 15 ori, şi ulterior retrimis comisiei de apărare, pentru raport suplimentar. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive a primit votul deputaţilor în data de 7 mai 2025.

Iniţiatorul proiectului, deputatul PSD Mihai Weber, s-a declarat bucuros că proiectul său a devenit în sfârşit lege.

”Este LEGE! Siguranţa copiilor, pe primul loc! Sunt bucuros că iniţiativa mea privind interzicerea comercializării articolelor pirotehnice către minori şi către persoane neautorizate, dar şi pedepse mai aspre pentru cei care nu respectă regulile de utilizare a petardelor şi a artificiilor, A DEVENIT LEGE”, a scris Weber pe Facebook.

El precizează că ”nu mai puţin de 565 de persoane, în special copii şi tineri, au suferit răni grave sau mutilări pe viaţă în sezonul sărbătorilor de iarnă 2024-2025, din cauza accidentelor provocate de petarde, însă numărul total al victimelor petrecute de-a lungul anilor este cu mult mai mare”.

” Protejarea cetăţenilor, în special a copiilor a fost principala mea preocupare şi voi continua să mă implic în acest scop şi cu alte proiecte de legi!”, subliniază Mihai Weber.

Legea prevede: „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, următoarele fapte: a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani; b) comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1; c) prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizaţia prevăzută de art. 8 sau 9; d) depăşirea cantităţii maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1. T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.’’