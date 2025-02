Lavrov: Orice desfășurare a forțelor NATO în Ucraina este „complet inacceptabilă”, sub orice steag

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat, în urma unor negocieri la Riad, drept “complet inacceptabilă” o potențială desfășurăre de trupe NATO în Ucraina.

“Am observat că președintele Trump a fost primul dintre liderii occidentali care a spus că târârea Ucrainei în NATO a fost unul dintre principalele [motive din spatele] a ceea ce se întâmplă, una dintre cele mai mari greșeli ale lui Biden. Dacă Trump ar fi fost președinte, acest lucru nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Președintele Putin a subliniat de mai multe ori că extinderea NATO și absorbția Ucrainei de către NATO reprezintă o amenințare directă la adresa Federației Ruse și a suveranității noastre.

Și am explicat astăzi că orice apariție a forțelor armate din țările NATO sub vreun steag, sub steagul european sau sub steaguri, nu schimbă nimic.

Este, desigur, complet inacceptabil”.