Lasconi pledează pentru o adoptare rapidă a Codului silvic, inclusiv a amendamentului care sancţionează defrişările în oraşe

Preşedinta USR, Elena Lasconi, pledează pentru o adoptare rapidă a noului Cod silvic de către Camera Deputaţilor, inclusiv a amendamentului care prevede că defrişările ilegale de pe spaţiile verzi din oraşe reprezintă infracţiune, transmite Agerpres.

„Eu când am spus că, alături de colegii mei din USR, îl susţin pe Nicuşor Dan să facă treabă nu am aruncat cu vorbe goale! USR a depus proiecte în Parlament care să-i dea primarului general instrumente să modernizeze oraşul şi să-l protejeze de mafia imobiliară. Cel mai recent exemplu e cel de astăzi. USR a reuşit să introducă în noul Cod silvic o chestiune absolut firească: tăierile ilegale de arbori din spaţiile verzi din oraşe să fie infracţiune! Adică ceea ce am văzut în Parcul IOR să nu se mai întâmple peste noapte şi fără să răspundă nimeni. Dar, ca această propunere să devină literă de lege, e nevoie ca noul Cod silvic să fie votat de Parlament rapid”, a scris Lasconi, marţi, pe Facebook.

Ea şi-a exprimat speranţa ca PNL „să pună presiune pe PSD”, iar noul Cod silvic să ajungă la votul final înainte de încheierea acestei sesiuni parlamentare.

USR a anunţat marţi că a reuşit să introducă în noul Cod silvic infracţiunea de distrugere a vegetaţiei forestiere şi din oraşe. În acest fel, tăieri precum cele din Parcul IOR, care au fost pedepsite cu amenzi de 25 de lei, „ar deveni infracţiuni cu dosar penal după adoptarea noului Cod silvic”, se arată într-un comunicat USR.

„Trebuie să îi oprim pe toţi cei care cred că îşi pot bate joc de parcurile noastre şi nu vor păţi nimic. Asta face amendamentul depus de USR şi adoptat azi în Comisia pentru mediu. M-am bucurat să văd susţinerea Ministerului Mediului pe acest amendament cerut de societatea civilă de ani de zile”, a declarat deputata USR Diana Buzoianu, vicepreşedintă a Comisiei pentru mediu.

Noul Cod silvic trebuie să mai primească raport şi de la comisiile de agricultură şi juridică din Camera Deputaţilor înainte de a ajunge la votul final. USR face apel la preşedinţii PSD ai celor două comisii „să nu tărăgăneze dezbaterile şi să adopte rapoartele” săptămâna viitoare.

„Adoptarea noului Cod silvic este o urgenţă pentru România în condiţiile în care pădurile valoroase din ţara noastră dispar sub ochii noştri, iar mafia lemnului nu este prinsă. Noul Cod include mai multe sancţiuni pentru infracţiunile de mediu, inclusiv confiscarea camioanelor care transportă ilegal lemne”, se menţionează în comunicatul USR.