Lasconi: „După ce se termină toată nebunia asta, probabil că o să-mi caut dreptatea în Justiţie” / „Acum mă aştept la presiuni şi mai mari. Mă aştept să văd dosare. Sper că n-o să mă calce nimeni cu maşina”

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat, miercuri, că nu demisionează de la şefia partidului şi nici nu va renunţa la candidatura la alegerile din luna mai, menţionând că se aşteaptă la „presiuni mai mari din partea sistemului”, chiar la dosare, şi, probabil, o să-şi caute dreptatea în Justiţie, transmite Agerpres.

„Nu iau în calcul să demisionez (de la şefia USR). Eu voi ajunge în turul doi şi voi fi preşedintele României, voi fi primul preşedinte femeie al României şi voi fi cel mai bun preşedinte şi faptele vorbesc, nu poveştile”, a susţinut Lasconi, într-o conferinţă de presă.

Întrebată dacă, după decizia Biroului Naţional al USR de a-i retrage sprijinul pentru candidatura la Preşedinţie, se aşteaptă ca şi Comitetul Politic să voteze în acest sens, Lasconi a spus: „Ei ar putea să activeze găştile de partid şi să facă lucrul acesta, dar eu fac apel la colegii mei care sunt în Comitetul Politic să nu facă jocul acestora, pentru că în felul acesta o să facă jocul sistemului şi am văzut de ce este capabil sistemul şi cred că o simţim cu toţii pe pielea noastră ce înseamnă sistemul pentru noi”.

Potrivit Elenei Lasconi, retragerea din cursa electorală i-a fost cerută de o „gaşcă”, iar aceasta nu reprezintă USR. „USR este format din oameni de bună credinţă”, a afirmat ea.

„Eu m-am născut pregătită pentru orice. Eu acum mă aştept la presiuni şi mai mari din partea sistemului. Şi nu mă gândesc acum doar la USR. Mă aştept să văd dosare, să văd… Nu ştiu. Sper că n-o să mă calce nimeni cu maşina, dar, în rest, eu mă aştept la absolut orice formă de presiune”, a transmis Lasconi.

„Sunt aici, sunt în viaţă, sunt sănătoasă, o să merg înainte, o să vorbesc cu oamenii”, a răspuns preşedinta USR întrebată cum va continua campania electorală fără fonduri.

„Fac apel la dumneavoastră să mă chemaţi la televiziuni, să vorbim, să mă întrebaţi ce vreau să fac pentru pentru români şi cam atât. Eu v-am spus: mai mult decât bani, am nevoie de sufletele şi de minţile oamenilor. (…) Nu am cum să fac campanie cu zero lei. El (Călin Georgescu – n.r.) nu a făcut o campanie cu zero lei, a fost absolut ilegală, dar aş aprecia fiecare distribuire pe care o fac românii care cred în mine, distribuirea postărilor mele de pe Facebook, de pe Instagram, TikTok, aş aprecia lucrul acesta”, a completat Elena Lasconi.

Ea a mai susţinut că a primit „câteva sute” de mesaje pe telefon în care i se spune să nu renunţe şi i se oferă donaţii pentru campanie.

„Este greşit ce s-a întâmplat şi eu o să lupt să mi se facă şi mie dreptate, aşa cum o să lupt şi pentru fiecare român să i se facă dreptate. Iar după ce se termină toată nebunia asta probabil că o să-mi caut dreptatea în Justiţie”, a declarat lidera USR.

Elena Lasconi a precizat că în partid a fost o decizie să nu se mai cheltuiască nimic pentru campania ei.

„Nu a fost o discuţie referitoare la a aloca nu ştiu câţi bani pentru campanie, ci o decizie luată să nu mai cheltuim nimic pentru campania electorală pentru mine. Este foarte ciudat, pentru că USR nu poate să cheltuiască niciun ban nici pentru Nicuşor. Nu poate să-i cheltuiască legal, pentru că eu deja sunt pe buletinul de vot, am sigla USR. Ei nu pot să facă nicio plată pentru celălalt candidat. Nu înţeleg de ce l-au luat pe Nicuşor Dan. De ce nu au aşteptat, poate era o decizie mai înţeleaptă, dacă era aşa o dramă, să îl susţină poate pe Crin Antonescu, poate obţineau ceva, poate obţineau să ajungă la guvernare. Deci, nu înţeleg asta: să vii şi să spui că tu susţii pe altcineva, în condiţiile în care noi puteam să ne suflecăm mânecile să ne apucăm de campanie, să luptăm ca vikingii sau ca dacii”, a explicat Lasconi.