Lasconi despre Nicuşor Dan: N-are nicio şansă să ajungă în turul doi

Preşedinta USR şi candidată la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a declarat duminică, la Focşani, că Nicuşor Dan „n-are nicio şansă să ajungă în turul doi” iar sondajele care o plasează pe locurile patru sau cinci îi confirmă, de fapt, şansele de a ajunge în finală, transmite Agerpres.

Întrebată dacă l-ar susţine pe Nicuşor Dan în cazul în care acesta ar ajunge în turul doi al alegerilor prezidenţiale, lidera USR a respins această ipoteză.

„N-are nicio şansă să ajungă în turul doi. Eu mă susţin pe mine şi o să mă votez pe mine când ajung în turul doi. Eu am ajuns în turul doi cu jumătate de milion de oameni care nu au votat niciodată USR şi care n-ar fi votat niciodată USR sau dreapta. Am avut inclusiv votul la femei, care au votat SOS, POT, AUR, din zona PSD, adică e o mare diferenţă, ceea ce nu se poate spune despre celălalt candidat. (…) Mă voi duce în ţară şi mă voi uita în ochii oamenilor, le voi spune ce vreau eu să fac pentru România şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu lucrează prin oameni, o să ajung în turul doi şi o să ajung primul preşedinte femeie al României, cel mai bun preşedinte al României”, a susţinut Elena Lasconi.

Candidata USR a afirmat că nu există posibilitatea să se retragă înainte de turul I al alegerilor în favoarea unui alt candidat.

„Ăia care intră într-o competiţie şi strigă la ceilalţi să se retragă sunt nişte loseri. Eu am construcţie de câştigător, nimeni nu a dat doi bani pe mine anul trecut, de fapt nu nimeni, din sistem. Oamenii obişnuiţi cred că mă apreciază, dar sistemul a dat publicităţii mai multe sondaje, în care aţi văzut că eram pe locul patru, cinci, am avut parte de declaraţii din partea lui Ciucă, marele general, care spunea ‘retrageţi-vă, doamna Lasconi, că eu am partid mare, cu mulţi primari’ (…). Tot timpul făceau mişto de mine şi eu nu m-am lăsat copleşită de mizeriile făcute de sistem. Şi toată viaţa mea am îmbrăţişat subestimarea, pentru că asta m-a făcut mai puternică. Şi nici n-au ştiut ce i-a lovit. Dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, probabil că nu s-ar fi anulat alegerile”, a spus Lasconi.

Ea a susţinut că nu este descurajată de sondajele care o plasează pe locurile inferioare şi că acestea îi confirmă, de fapt, şansele de a ajunge în finală, fiind convinsă că va repeta scenariul de anul trecut.

„O să vedeţi sondaje care or să mă dea, ca anul trecut, pe locul patru, pe locul cinci, de asta îmi e şi foarte clar că o să ajung în turul doi. Pentru că aşa s-a întâmplat şi anul trecut, încercând să mă descurajeze şi să zică că ‘dacă mergem cu astfel de sondaje, se retrage’. Eu nu am de gând să mă retrag şi vorba românească, mor cu ei de gât până voi face dreptate”, a declarat Elena Lasconi. AGERPRES / (A – redactor: Dana Lepădatu, editor: Antonia Niţă)