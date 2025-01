Lando Norris vorbește despre cum va aborda McLaren sezonul 2025 al Formulei 1

După 26 de ani de pauză, McLaren a reușit să câștige titlul constructorilor din Formula 1. Echipa de la Woking nu se culca însă pe-o ureche, Lando Norris precizând că ambițiile pentru 2025 sunt mari: vrea să devină campion mondial în Marele Circ.

Lando Norris spune că echipa nu s-a relaxat deloc după titlul câștigat la constructori în 2024 și că vrea mai mult

Lando Norris a avut șansele sale la titlul de campion mondial din 2024, dar nu a reușit să gestioneze favorabil momentele dificile pe care le-a traversat rivalul Max Verstappen.

După o a doua parte de sezon foarte bună pentru monoposturile McLaren, Lando visează la titlul mondial în sezonul care va debuta în martie.

Pilotul britanic spune că oricât și-ar dori ca McLaren să triumfe iar la constructori, titlul de la piloți va fi prioritatea sa.

„Oricât de mult mi-aș dori să câștig campionatul constructorilor în fiecare an, dorința cea mai mare este să câștig campionatul piloților”, a declarat Norris, vorbind cu Mastercard CMCO, Raja Rajamannar, la Forumul Economic Mondial din Davos.

McLaren, echipa de care are nevoie pentru a deveni campion al lumii în Formula 1

„Ai nevoie de o echipă bună în spatele tău și asta este exact ceea ce am eu. Am fost aproape anul trecut, am fost întotdeauna un pic în urmă, dar am putut simți mirosul titlului.

Anul acesta, trebuie să repar câteva lucruri, să lucrez la unele lucruri și să mă întorc mai puternic, iar asta sunt pregătit să fac.

Asta li se poate întâmpla foarte ușor multor sportivi, sau oricui din lume, este că odată ce lucrurile încep să meargă bine, te poți relaxa ușor și totul se poate îndepărta de tine foarte repede.

Singurul lucru de care ne-am dat seama ca echipă este că acum că suntem acolo vrem să ne ușurăm situația. Vrem să continuăm să mergem astfel încât să putem câștiga ușor aceste curse și să nu le avem la fel de dificile cum au fost anul trecut.

Așa că echipa a rămas foarte concentrată. Ar fi fost ușor pentru toți să se întoarcă și să spună: Ah, suntem bine, am făcut-o acum. Hai să ne relaxăm.

Ei au făcut opusul, au spus: vrem și mai mult. Și au muncit și mai mult pentru a încerca să găsească lucruri noi pentru acest an. Au transformat aceste așteptări în lucruri pozitive, în mai multă motivație și mai multă dorință de a-și dori din nou acest lucru”, a conchis Lando Norris.

Testele oficiale de dinaintea startului noului sezon vor avea loc la Bahrain, în perioada 26-28 februarie.

Cum arată grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1 Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan

Pierre Gasly, Jack Doohan Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Fernando Alonso, Lance Stroll Scuderia Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Charles Leclerc, Lewis Hamilton Haas: Esteban Ocon, Oliver Bearman

Esteban Ocon, Oliver Bearman Sauber: Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto

Nico Hulkenberg, Garbiel Bortoleto McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Lando Norris, Oscar Piastri Mercedes: George Russell, Andrea Kimi Antonelli

George Russell, Andrea Kimi Antonelli RB: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar

Yuki Tsunoda, Isack Hadjar RedBull: Max Verstappen, Liam Lawson

Max Verstappen, Liam Lawson Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz Jr. Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1 Australia (Albert Park) – 16 martie

China (Shanghai) – 23 martie

Japonia (Suzuka) – 6 aprilie

Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie

Arabia Saudită (Jeddah) – 20 aprilie

Miami (International Autodrome) – 4 mai

Emilia Romagna (Imola) – 18 mai

Monaco (Circuit de Monaco) – 25 mai

Barcelona (Montmelo) – 1 iunie

Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – 15 iunie

Austria (Spielberg) – 29 iunie

Marea Britanie (Silverstone) – 6 iulie

Belgia (Spa-Francorchamps) – 27 iulie

Ungaria (Hungaroring) – 3 august

Olanda (Zandvoort) – 31 august

Italia (Monza) – 7 septembrie

Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie

Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie

SUA (Austin) – 19 octombrie

Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie

Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie

Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie

Qatar (Lusail) – 30 noiembrie

Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.