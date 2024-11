Lana Del Rey anunță lansarea unui nou album, „The Right Person Will Stay”, în luna mai

La doi ani de la lansarea albumului Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, Lana Del Rey revine cu un nou album. Cântăreața își va dezvălui cel de-al 10-lea album de studio, „The Right Person Will Stay”, pe 21 mai, potrivit BFM TV.

„Sunt atât de recunoscătoare că cele 13 piese ale mele văd lumina zilei datorită muncii mele cu Luke, Jack, Zach și Drew Erickson, printre alții”, a scris ea pe Instagram. „Abia aștept să auziți câteva dintre melodiile care urmează”.

Primul single, dezvăluit

Pentru acest album, Lana Del Rey a colaborat cu Luke Laird și sora sa, fotografa Caroline Grant, dar și cu Jack Antonoff, creatorul de hituri pentru Taylor Swift și Kendrick Lamar, și Drew Erickson, care lucrase deja la precedentul ei disc.

În ianuarie anul trecut, cântăreața a dezvăluit un scurt extras inedit din una dintre cele 13 piese de pe album, intitulată Henry, Come On. În același timp, Lana Del Rey a anunțat lansarea unui alt album 100% country, Lasso, care urmează să apară în septembrie 2024.

Artista a anunțat un turneu în 2025, care va include Marea Britanie, cu stadionul Wembley, și Irlanda. De asemenea, Lana Del Rey urmează să concerteze la festivalul Stagecoach din California, pe 25 aprilie.