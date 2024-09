Lady Gaga lansează un nou album pentru coloana sonoră a filmului Joker 2

Vor apărea două albume Lady Gaga în următoarele luni, anunță Variety. Cântăreața, care a anunțat că va lansa luna viitoare primul single de pe viitorul ei album, tocmai a anunțat „Harlequin”, un album cu coloana sonoră a viitorului film „Joker :Folie et Deux”, în care joacă alături de Joaquin Phoenix.

„Harlequin” va fi lansat pe 27 septembrie și va conține 13 melodii. În perioada premergătoare anunțului, Gaga și-a tachinat fanii cu postări pe Instagram: “Sunt pregătită pentru interviul meu”, scria într-o postare, în timp ce în alta scria: “Nu-mi spuneți ce să port”. O a treia postare, care a fost însoțită de o singură chitară acustică, a spus: “Fără bandă adezivă. Fără misiune”. De asemenea, ea a tachinat albumul la începutul acestei săptămâni cu panouri publicitare care includ numărul „6.5”, ceea ce probabil înseamnă că ea nu consideră acest lucru un album de studio complet Lady Gaga, spre deosebire de cel care urmează să fie scris în stenograme „LG7”.

Gaga joacă în viitorul musical de benzi desenate „Joker: Folie À Deux”, care conține cântece, dar «nu seamănă cu nimic din ceea ce am făcut până acum», a declarat ea recent într-un interviu acordat Empire. Filmul are premiera pe 4 octombrie. Câștigătoarea premiilor Grammy și Oscar joacă alături de Joaquin Phoenix în film în rolul lui Lee, o reimaginare a lui Harley Quinn.

Tracklist-ul albumului coloanei sonore apare mai jos – așa cum se zvonea, se pare că sunt versiuni nou înregistrate ale unor melodii clasice precum „That’s Entertainment” care apar în film.

Ambele albume urmează recentului ei single surpriză cu Bruno Mars, „Die With a Smile”. Deși au apărut puține informații despre noul său album, Gaga a lucrat din greu pentru album timp de mai multe luni, după ce a publicat numeroase postări cu ea în studio.

Un reprezentant spune pentru Variety că „Die With a Smile” nu va fi inclus pe „LG7”. Gaga a spus în materialele de presă care au însoțit piesa: “Îmi terminam propriul album în Malibu și într-o seară, după o zi lungă, m-a rugat să vin la studioul lui să ascult ceva la care lucra. Era aproape miezul nopții când am ajuns acolo și am fost uimit când am auzit ce începuse să facă. Am stat trează toată noaptea și am terminat de scris și înregistrat melodia.”

Se pare că este implicat și producătorul și compozitorul câștigător al premiului Grammy Andrew Watt – care a apărut ca producător pop, dar s-a aplecat puternic spre rock, producând anul trecut piesa „Hackney Diamonds” a Rolling Stones, precum și proiecte cu Elton John, Ozzy Osbourne și alții: De asemenea, el a postat joi pe social media despre piesa Gaga/Bruno. De asemenea, toamna trecută a circulat o fotografie cu ea în studio cu colaboratorul de lungă durată Bloodpop și producătorul/inginerul vocal Benjamin Rice.

La premiera filmului „Chromatica Ball Film”, Gaga a declarat: „Am scris atât de multe cântece și am produs atât de multe cântece”. Ea a adăugat: „Nu seamănă cu nimic din ceea ce am mai făcut până acum”. Gaga a dat de înțeles că îi place să exploreze muzica. „Este ceva foarte frumos în a ști că vei fi iubit indiferent de ceea ce faci.”

Good Morning Get Happy (2024) Oh, When the Saints World on a String If My Friends Could See Me Now That’s Entertainment Smile The Joker Folie à Deux Gonna Build a Mountain Close to You Happy Mistake That’s Life