La câteva luni de la instalare, containerele de deșeuri din Sf. Gheorghe încep să fie vandalizate / „Au răsturnat, distrus ușile, încuietoarele. Supraveghere video nu avem peste tot..„

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conducerea companiei de salubritate TEGA face un nou apel la locuitorii din Sf. Gheorghe să raporteze actele de vandalism și utilizarea necorespunzătoare a celor 150 de containere de colectare a deșeurilor din municipiu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Șeful TEGA, Mathe Laszlo, a declarat că pare o situație fără ieșire, între oameni există o ciudată solidarizare, unii spun că nu le vine să își pârască vecinul, iar firma de pază nu face față cerințelor.

„Din nou am ajuns în situația că au mutat containerele, au răsturnat, distrus ușile, încuietoarele. Supraveghere video nu avem peste tot. Problema este că noi dacă depunem solicitare către poliție și dacă nu reușim să arătăm cu ce mașină a fost, nu poate să identifice. Am vorbit cu șeful de la pază și am încercat să intensificăm puțin controalele. Aceste containere nu pot fi reparate. Doi ani sunt în garanție încă. Sunt distrugeri minore, de exemplu încuietoarele, acolo putem să le reparăm repede. Dar dacă s-a distrus cuva unde introducem deșeu, trebuie să vină firma specială și ne chinuim”, spune Mathe Laszlo

Șeful TEGA spune că situația se observă și în alte localități din județul Covasna, cum este Târgu Secuiesc, dar și în Miercurea Ciuc și Odorhei, din județul Harghita, unde se distrug aceste containere inteligente pentru deşeuri.