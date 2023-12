Președintele Iohannis, mesaj pentru Republica Moldova după aprobarea începerii negocierilor de aderare: „Vă sprijinim, fiți curajoși, faceți reformele și împreună mergem mai departe”

„Vă sprijinim, fiți curajoși, faceți reformele și împreună mergem mai departe” a fost mesajul președintelui Klaus Iohannis pentru Republica Moldova, după anunțul aprobării începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Chișinău.

„Pentru republica Moldova pot să vă spun că am fost mai mulți care cu mult entuziasm am susținut deschiderea negocierilor. În continuare trebuie mers cu viteză mai mare, ca aceste negocieri să meargă bine și să ducă la integrarea în UE. Din partea României veți avea absolut tot sprijinul”, a răspuns Iohannis jurnaliștilor din Republica Moldova.

Întrebat dacă termenul de aderare în anul 2030 înaintat de președinta Maia Sandu este unul realist, Iohannis a declarat:

„Nu vreau să speculez și nici nu cred că este bine. În cazul României noi am dorit de la mijlocul anilor 90, decizia s-a luat în decembrie 1999, în ianuarie 2000 au început negocierile și am intrat în UE în 2007. Și atunci nu am avut război, crize… Pe de altă parte niciodată nu s-a trecut așa de repede de faza preliminară, deci putem să fim optimiști”, a mai precizat președintele României.

Reamintim că liderii statelor membre UE au aprobat, joi seara, începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.