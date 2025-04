Kimi Antonelli scrie istorie: a devenit cel mai tânăr lider al unei curse de Formula 1 / Ce alt record deținut de Hamilton a mai doborât

Andrea Kimi Antonelli a demonstrat că este un învățăcel rapid, devenind cel mai tânăr lider al unei curse și autorul celui mai rapid tur din istoria Formulei 1, în drumul său spre locul șase pentru Mercedes, duminică, în Marele Premiu al Japoniei, conform Reuters.

Italianul, în vârstă de 18 ani și 224 de zile, a condus timp de 10 tururi într-un prim stint de 31 de tururi pe pneuri medii, după ce ceilalți piloți au intrat la boxe, și a stabilit un cel mai bun timp de 1 minut 30,965 secunde pe pneuri hard pe circuitul de la Suzuka, record anterior deținut de Hamilton.

This man just set the fastest ever racing lap at Suzuka! 💨 Kimi Antonelli beats Lewis Hamilton’s 2019 record with a 1m 30.965s in today’s race ⏱️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/m3Vu7rmpw6 — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

Antonelli a încheiat o poziție în fața septuplului campion mondial Lewis Hamilton, al cărui loc la echipa din Brackley l-a preluat când britanicul de 40 de ani a semnat cu Ferrari, marcând al treilea său rezultat în puncte în tot atâtea curse.

„N-a fost rău. Cel mai mult mă bucur că am avut încredere în mașină și încredere să forțez, ceea ce nu am avut vineri și la începutul zilei de sâmbătă”, a declarat Antonelli pentru Sky Sports. „A fost o surpriză să obțin cel mai rapid tur, dar, cu siguranță, senzația din mașină a fost cea mai importantă… Am putut să mă apropii de limită, să forțez și să mă joc cu mașina. A fost o experiență bună de învățare pentru data viitoare.”

Antonelli a reușit timpi constanți pe tur, cu un ritm care s-a îmbunătățit în aer curat, pe măsură ce a rulat mai mult în stintul de deschidere, și a început să-i ajungă din urmă pe cei din față înainte să rămână fără timp.

„A fost, de asemenea, o senzație frumoasă să conduc cursa pentru câteva tururi și să devin cel mai tânăr pilot din istoria F1 care a făcut asta. Următorul obiectiv este să fac asta în singurul tur care contează: ultimul.”

Anterior, cel mai tânăr autor al unui tur rapid era Max Verstappen, cu Red Bull în Brazilia, în 2016, la 19 ani și 44 de zile.

Verstappen, care a câștigat cursa de duminică pentru Red Bull din pole position, deține în continuare recordul pentru cel mai tânăr câștigător al unei curse de Formula 1, la 18 ani și 228 de zile, iar Suzuka a fost ultima ocazie a lui Antonelli de a doborî acest record.

With his stint out front, Kimi is now the youngest driver to lead a Formula 1 race 👏 pic.twitter.com/5e1jRQUtZG — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 6, 2025