Kelemen Hunor, despre măsurile reducere a cheltuielilor: Optez pentru o aterizare lină. Statul este enorm de gras

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că măsurile pentru reducerea deficitului bugetar trebuie să fie treptate, altfel societatea nu ar suporta „o aterizare brutală”, iar măsurile de fiscalitate şi modernizare a statului trebuie incluse în acordul coaliţiei de guvernare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ieri (marţi – n. r.) când discutam de structura guvernului, aşa de repede s-au înţeles între ei, astfel că se vor înţelege şi pe chestiile celelalte. Da, au fost discuţii, sunt viziuni diferite, dar ieri am văzut o eficienţă ieşită din comun. (…) Eu aş lăsa mărirea taxelor doar în caz de avarie şi trebuie văzut din punct de vedere structural ce se poate. Dar echilibrarea deficitului, reducerea deficitului nu se poate face doar dintr-o singură sursă. (…) Nu poţi rezolva această criză şi acest deficit bugetar în doi ani de zile. Primul an şi al doilea an vor fi cei mai dureroşi, categoric. Dar reducerea va fi treptată, dacă nu vrem să creăm un şoc insuportabil. Nu cred că cineva doreşte aşa ceva. Şi dacă e cu prea multă durere, atunci mai vedem şi acea rotativă. Deci, nu se mănâncă tot ce zboară. Eu optez pentru o aterizare lină. Societatea nu suportă o aterizare forţată, brutală. (…) În acordul nostru cu Comisia, avem (…) şase ani şi jumătate pentru a ajunge de la 9,3% la 3%, deci nu trebuie o aterizare forţată, dar reformele structurale vor fi mai dureroase decât celelalte, dar înglobate, dacă faci foarte brusc, atunci n-ai cum să rezişti. Pur şi simplu. Asta este. Reacţia societăţii va fi pe măsură, fiindcă nu cetăţenii au creat această gaură”, a declarat, miercuri, Kelemen Hunor la RFI .

Liderul UDMR consideră că povara nu poate fi pusă doar pe clasa de mijloc, iar creşterea taxelor ar reprezenta doar „un tratament superficial”.

„Pe de-o parte, statul este enorm de gras, după aceea nu poţi să pui povara doar pe clasa de mijloc şi pe oameni de afaceri, pe firme. Deci, în acest punct de vedere, dacă nu nimereşti măsura şi un echilibru, atunci ok, aterizezi forţat şi după aceea te trezeşti la reanimare politică. Dar aici nu pot să spun mai mult, fiindcă nu sunt finalizate discuţiile. (…) Ai nevoie de modificare de lege, de proceduri, ai nevoie de comasări de instituţii, ai nevoie de a rezolva problemele care se regăsesc în contractele colective de muncă, dacă vrei, anumite disponibilizări în sectorul public şi aici nu includ sănătatea şi învăţământul. Deci sunt multe chestiuni care necesită o procedură mai lungă. Taxele poţi să le creşti (…) dar cu asta n-ai rezolvat nimic. Asta e doar, cum să vă spun, dacă ai o boală cronică e doar un tratament superficial. Chestiunile structurale vor dura şi trebuie foarte bine măsurate, fiindcă nu se poate de la o zi la alta”, a adăugat Kelemen.

El a explicat că deficitul a crescut într-un singur an, de la 5,7% la 9,3%, „ceea ce este uriaş” şi a punctat că „deficitul de 9,3% nu este din investiţii”.

„La noi, societatea este bazată pe consum. Tu, dacă încetineşti consumul, n-o să ai venituri din TVA. Pe productivitate stăm extrem de prost. (…) Aproape toate categoriile, începând de la alimente, până la tehnologie, servicii bancare, le importăm şi nu prea exportăm nimic. De aceea, dacă reduci consumul, n-o să ai venituri. Dacă răceşte economia, intri în recesiune. Anul viitor, mai mult ca sigur că vom intra în recesiune. De aceea trebuie să găseşti un echilibru, fiindcă altfel nu se poate. Trebuie să încetineşti şi consumul, dar ar trebui să creşti productivitatea, ar trebui să investeşti permanent în sectoarele prioritare, ca să ai producţie, ca să poţi să exporţi. Altfel tu duci banii permanent în afara ţării prin importuri masive şi prin exporturi relativ mici şi fără valoare adăugată. În afară de câteva chestii, industria auto şi câteva lucruri mai mici, nu prea exportăm noi”, a adăugat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a mai atras atenţia că „prin comunicare nu poţi să ascunzi realitatea”. „Cei care au încercat să ascundă prin comunicare realitatea, de fiecare dată, mai târziu sau mai repede, au intrat în perete”, a spus Kelemen.