Kanye West se lansează într-un nou val antisemit pe X: „Nu-mi voi cere niciodată scuze pentru comentariile mele despre evrei”

Ye, raperul cunoscut anterior sub numele de Kanye West a inundat rețeaua de socializare X cu comentarii antisemite vineri dimineața devreme, într-o repetare a valului care l-a costat contractele de modă și stima publică în urmă cu doi ani, relatează JTA.

În zeci de tweet-uri adresate celor 32 de milioane de urmăritori ai săi, Ye l-a lăudat pe Hitler, s-a autointitulat nazist și a spus că antisemitismul reprezintă „doar niște prostii inventate de evrei pentru a-și proteja prostiile”.

„AMY JEWISH PERSON THAT DOES BUSINESS WITH ME NEEDS TO KNOW I DONT LIKE OR TRUST ANY JEWISH PERSON AMD THIS IS COMPLETELY SOBER WITH NO HENNESY”, a scris el cu majuscule, adăugând: «IM NEVER APOLOGIZING FOR MY JEWISH COMMENTS».

Frenezia a fost o urmare a ceea ce s-a întâmplat în octombrie 2022, când Ye a făcut o serie de comentarii antisemite la TV, pe Twitter și Instagram. El a fost în curând dat afară de pe platformele social media și a fost invitat înapoi pe Twitter în luna următoare, când Elon Musk a preluat platforma, dar a fost din nou suspendat. Ye a luat masa, de asemenea, cu Donald Trump și Nick Fuentes, naționalistul alb și negatorul Holocaustului, la proprietatea Mar-a-Lago a lui Trump în această perioadă.