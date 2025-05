Jurgen Klopp a stins televizorul când fanii echipei Liverpool l-au huiduit pe Alexander-Arnold: „Ăștia nu suntem noi”

Jurgen Klopp a închis televizorul când i-a auzit pe fanii fostei sale echipe, Liverpool, huiduindu-l pe Trent Alexander-Arnold, care urmează să plece în această vară după două decenii petrecute la club, în timpul remizei de pe teren propriu cu Arsenal, scor 2-2, la începutul acestei luni, relatează News.ro.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Născut la Liverpool, Alexander-Arnold, care s-a alăturat clubului în 2004, când avea şase ani, a debutat pentru echipa de seniori când Klopp era manager.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani, considerat unul dintre cei mai buni fundaşi dreapta din lume şi care poate juca şi ca mijlocaş, a jucat 353 de meciuri pentru Liverpool, câştigând Premier League, Liga Campionilor şi Cupa Mondială a Cluburilor în timpul mandatului lui Klopp.

„Am urmărit meciul când a intrat şi am auzit huiduielile”, a spus Klopp la un eveniment de strângere de fonduri pentru fundaţia LFC vineri.

„Sunt bătrân, aşa că m-am gândit că ar putea fi auzul meu, aşa că am mărit volumul … Am avut nevoie de încă 10 secunde pentru a-mi da seama şi am oprit televizorul. Sincer, nu aş fi putut fi mai dezamăgit în acel moment. Asta nu suntem noi, 100% nu suntem noi”.

Internaţionalul englez Alexander-Arnold a jucat, de asemenea, un rol proeminent atunci când Liverpool a câştigat din nou Premier League în acest sezon sub conducerea noului manager Arne Slot.

Slot a declarat anterior că nu era sigur dacă Alexander-Arnold îşi va face ultima apariţie pentru club în meciul de acasă de duminică cu Crystal Palace, după care Liverpool va ridica trofeul Premier League.

Atacantul lui Liverpool Mohamed Salah, care conduce clasamentul golgheterilor din campionat cu 28 de goluri, a vorbit şi el în sprijinul coechipierului său, spunând că Alexander-Arnold nu merită huiduielile.

Klopp a spus că fanii lui Liverpool nu ar trebui să uite ce a făcut Alexander-Arnold pentru club.

„Nu trebuie să fiţi dezamăgiţi, nu trebuie să fiţi furioşi. Eu vă spun, nu uitaţi. Acest club nu uită”, a spus el.

„În fiecare zi a dat absolut totul pentru acest club … după 20 de ani a decis că vrea să meargă în altă parte. Dacă cineva ar trebui să fie supărat din cauza asta, aceia sunt proprietarii, dar ei nu sunt”, a subliniat Klopp.

Trent Alexander-Arnold urmează să joace pentru Real Madrid din sezonul viitor, în „noua eră” a Los Blancos, care este caracterizată de un aer proaspăt la club, cu mutări semnificative care se întâmplă și se vor întâmpla în această perioadă de mercato.