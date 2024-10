Judecătorii au admis contestația fraților Tate dispunând ridicarea sechestrului asupra a 13 autoturisme si a unui ceas marca Rolex

Judecătorii au admis în parte contestația fraților Tate, dipunând ridicarea sechestrului asigurator asupra a 13 autoturisme și a unui ceas marca Rolex. În schimb, a fost păstrat sechestrul pentru mai multe sume de bani și pentru un ceas marca Audemars Piguet.

Mai jos, minuta de ședință:

In dos. 28638/3/2024 s-a admis contestatia numitilor T.III E.A., T.T., J.E.P. si WCM-W. C.M.GMBH impotriva masurilor asiguratorii dispuse prin Ordonantele nr.2557/D/P/2023 din 22.08.2024 si din 21.08.2024 de DIICOT. S-a dispus ridicarea sechestrului asigurator asupra a 13 autoturisme si a unui ceas marca R. S-a respins in rest contestatia, ca nefondata si s-a mentinut sechestrul asigurator luat asupra: unui ceas marca A P apartinand inc. A.T., sumele de 33.550 Ron si 9000 Euro ridicate de la inc.T.T., sumele de 5.800 Ron, 15.000 Euro, 6.400 dolari americani si 26.050 Ron ridicate de la inc. A.T. cu ocazia efectuării percheziției domiciliare.

Reamintim că Andrew și Tristan Tate au rămas în luna august fără colecția de mașini de lux, respectiv 16 autoturisme care au fost puse sub sechestru, după ce judecătorii au decis să-i lase pe cei doi în libertate. Cea mai spectaculoasă din această colecție este un Ferrari Competizione, care valorează peste 2 milioane de dolari.

Procurorul de caz a susținut că mașinile de lux au fost cumpărate din bani negri. A fost pentru a doua oară când statul a confiscat mașinile milionarilor britanici stabiliți în România, însă judecătorii au decis ridicarea sechestrului asiguratoriu.

În urmă cu doi ani, anchetatorii au ridicat alți 11 bolizi, evaluați la peste 3 milioane €. Mașinile au fost confiscate în dosarul în care procurorii DIICOT afirmă că, alături de membril ai grupării infracţionale constituite în jurul lor au recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice care au fost difuzate contra cost pe platforme de profil.