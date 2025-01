Jonas Vingegaard îl poate învinge pe Tadej Pogacar în Turul Franței 2025, spune legendarul Roberto Heras

Roberto Heras a triumfat de patru ori în Turul Spaniei, iar fostul rutier în vârstă de 50 de ani este de părere că rivalitatea dintre Jonas Vingegaard și Tadej Pogacar va atinge noi culmi odată cu ediția din acest an a Turului Franței. Ibericul este de părere că danezul are șanse să-l învingă pe slovenul Pogacar.

Într-un interviu pentru Marca, Heras a atins mai multe subiecte de actualitate din ciclism, iar rivalitatea dintre Vingegaard și Pogacar nu putea lipsi.

Ibericul este de părere că dacă Vingegaard își va atinge nivelul maxim la Turul Franței atunci are șanse importante de a-l învinge pe Pogacar.

„Depinde de Vingegaard, de nivelul său. În Turul Franței îi poate ține piept și chiar îl poate învinge pe Pogacar, dar trebuie să vedem cum se recuperează.

Este o rivalitate frumoasă. Dar el (n.r. Jonas) trebuie să fie la 100% pentru a-l putea învinge (n.r. pe Tadej). Dacă va avea un sezon bun, Jonas va fi la nivelul lui în Turul Franței”, spune Roberto Heras.

Jonas Vingegaard (28 de ani) a triumfat în Turul Franței la edițiile din 2022 și 2023.

De cealaltă parte, Tadej Pogacar (26 de ani) a câștigat Le Tour în 2020, 2021 și 2024.

Turul Franței, ediția din 2025, va avea loc în perioada 5-27 iulie.

Fostul rutier iberic l-a adus în discuție și pe Primoz Roglic, cel care dacă se va impune din nou în La Vuelta îl va depăși la general (ambii au în acest moment câte patru trofee).

„Este un ciclist care poate câștiga a cincea Vuelta dacă va avea parte de condiții bune. Să vedem dacă va participa. Recordurile sunt acolo, dacă va câștiga pentru a cincea oară va fi meritat”, a conchis Heras.

Traseul din 2025 al Turului Franței

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2025!

🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2025 ! pic.twitter.com/HvNLVJSwuI

— Tour de France™ (@LeTour) October 29, 2024