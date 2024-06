John Surman, Mat Maneri și Lucian Ban reinterpretează colecția de folclor a lui Bartók la Ateneul Român

Trio-ul Transylvanian Folk Songs, cu violistul Mat Maneri, pianistul Lucian Ban și legendarul saxofonist John Surman, ajunge în România cu un concert de excepție la Ateneul Român, pe 25 iunie, de la ora 19.00, ca parte din Athenaeum Summer Festival, un eveniment organizat de Filarmonica George Enescu, între 20 și 29 iunie. Biletele au fost puse în vânzare aici și aici.

Cei trei muzicieni vor reimagina prin limbajul jazz-ului și al improvizației colecția de folclor a lui Béla Bartók din Transilvania de acum un secol, recreând pe scena Ateneului o experiență de top, apreciată la nivel internațional. Recenzând concertul lor sold out de la Wilhelm Kaiser Kirche de la Berlin Jazz Festival 2023, Frankfurter Allgemeine, cel mai important ziar din Germania, spunea: “Ceea ce au creat Ban, Maneri și Surman nu a fost jazz, folclor sau muzică de cameră, ci o muzică de vis, sunete plutitoare ale unei frumuseți universale”.

Marele compozitor maghiar Béla Bartók a iubit muzica țăranilor din Transilvania. Este faimos momentul când, în 1904, tânărul Bartók a auzit o fată de 18 ani cântând cântece din satul ei din Ardeal. În scurt timp, Béla Bartók avea să pornească în călătorii de culegere de folclor, înregistrând pe cilindrii de ceară între 1909 și 1917 peste 3,400 de cântece instrumentale si vocale, colinde, doine și hore. Recunoscut drept unul din fondatorii etnomuzicologiei și ai culegerilor de folclor, Bartók avea sa numească această cercetare, care i-a schimbat și viziunea componistică, drept “proiectul vieții sale”. Colecția lui Bartók din Transilvania a rămas cea mai mare culegere de folclor întreprinsă de un singur om.

Un secol mai târziu, trei improvizatori de calibru global – violistul american Mat Maneri, pianistul româno-american Lucian Ban și legendarul saxofonist britanic John Surman – aveau să se inspire din această colecție, re-imaginând prin jazz și improvizație colindele, doinele, dansurile și horele ce au aprins imaginația lui Béla Bartók.

Albumul Transylvanian Folk Songs a fost lansat de casa americană Sunnyside în 2020, s-a bucurat de elogiile presei internaționale și a stat în topul Billboard (unul dintre cele mai vechi și reputate topuri muzicale din lume) timp de mai multe săptămâni. Albumul fost recenzat în publicații de prestigiu din SUA și Europa, ajungând în cele mai prestigioase topuri de jazz, world music și classical crossover.

Criticul NPR Kevin Whitehead a scris despre „misterul și claritatea cu care trio-ul infuzează cântecele tradiționale din Transilvania, despre cum pianul cântă precum clopotele unei biserici”. Revista JAZZ TIMES descrie albumul drept “un act de tribut, dar și unul de radicală de transformare” în timp ce JAZZIZ vorbește despre „dansul impunător al saxofonului bariton cu ritmul pianului și sunetul riguros al violei”. Criticul olandez Henning Bolte a inclus albumul în Europe Jazz Media Chart apreciind „conexiunea profundă a celor trei muzicieni la esența colecției lui Bartók”, în timp ce prestigioasa revistă britanică WIRE descrie interpretarea lui Ban drept ”luxuriantă și romantică, în timp ce viola geme, iar clarinetul murmură precum un râu subteran”. Albumul este remarcat și de cunoscutul ziar Fiancial Times care îi dedică o cronică în print cu titlul Dansuri sătești reinterpretate (Village dances with a fresh spin).

La finalul anului 2020, albumul a fost inclus în topul criticilor de jazz la NPR pentru cea mai bună muzică din 2020, precum și în Balkan World Music Charts TOP 20 pentru 2020 precum și în Best of 2020 al jurnalistului Karl Lippegaus de la Deutchlandfunk Radio Germania și în Jazz Suite TOP 2020 Albums în Polonia. Transylvanian Folk Songs a fost nominalizat de revista New York City Jazz Record la BEST OF 2020 (Honorable Mentions). Articole și cronici despre album au apărut și în numeroase publicații americane dedicate jazz-ului, printre care Jazz Times, Jazziz, Jazz Views, Jazz Trail, dar și în publicații din Brazilia, Suedia, Iran, Latvia, Ungaria.

Filarmonica George Enescu organizează în perioada 20 iunie – 29 iunie 2024 cea de-a treia ediție a Athenaeum Summer Festival, un festival care-și propune să creeze sunetul verii la Ateneul Român, cu lucrări celebre de muzică clasică, jazz, muzică din filme, muzică veche, în concerte care vor avea loc atât în Sala mare a Ateneului, cât şi în aer liber. Toate evenimentele muzicale din cadrul Athenaeum Summer Festival încep la ora 19.00. Programul complet al Festivalului poate fi găsit pe site-ul Filarmonicii George Enescu – la acest link.