Jimbolia aniversează centenarul administrației românești / E ultima localitate din Timiș care a intrat în componența Regatului României, după primul Război Mondial

Orașul Jimbolia din județul Timiș este ultima localitate care a intrat în componența Regatului României după primul Război Mondial și sărbătorește, în aceste zile, 100 de ani de administrație românească, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. În data de 10 aprilie 1924, Jimbolia a intrat în Regatul României.

Centenarul de la Jimbolia va fi sărbătorit astăzi prin dezvelirea unui monument intitulat “Arc peste timp. ÎnSemnul iubirii”. Monumentul, realizat de sculptorul clujean Liviu Mocan, va fi amplasat în Piaţeta Sfântul Florian.

“Un mare eveniment, o mare sărbătoare pentru orașul nostru. Avem colaborări și invitați de seamă. Am împodobit, am montat steagurile tricolore pe stâlpi, pe gară am montat două steaguri tricolore mari pe verticală. Am adus și am montat deja monumentul pe care l-am gândit pentru acest moment, care să rămână la 100 de ani și de aici încolo să vedem pentru posteritate pentru orașul nostru și pentru această zi de mare sărbătoare”, spune primarul orașului Jimbolia, Darius Postelnicu.

Evenimentele care marchează Centenarul la Jimbolia începla ora 11.30, la gara din oraș, unde se refac momentele de acum o sută de ani, când s-a adus tricolorul românesc.

Un alt moment important este programat la ora 18.00 când va fi prezentată „Grüsstmein Banat!” – Salut Banatul meu, compusă de muzicianul Emmerich Bartzer.