Jaqueline Cristians-a calificat în turul doi la US Ope / A trecut de americanca Danielle Collins

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, marţi, în turul doi la US Open, ultimul grand slam al anului, transmite News.ro.

Cristian a trecut în runda inaugurală de sportiva americană Danielle Collins, locul 61 WTA, scor 6-2, 6-0.

Meciul a durat o oră şi cinci minute, iar pentru accederea în turul doi, românca va primi 154.000 de dolari.

În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea partidei dintre americancele Ashlyn Krueger (locul 38 mondial) şi Sofia Kenin (locul 27 mondial şi cap de serie 26).