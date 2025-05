Jaqueline Cristian, debut de senzație la Rabat – Românca s-a calificat în finală la prima apariție la turneul din Maroc

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 74 WTA) s-a calificat, vineri, în finala turneului WTA 250 de la Rabat (Maroc), după ce a învins-o pe Camila Osorio (locul 55 WTA) în semifinale.

Cristian a învins-o pe favorita numărul doi a turneului, scor 6-7 (7/9), 6-4, 6-4, după un meci nebun care s-a întins pe durata a trei ore și trei minute.

Nothing but grit 😤

Jaqueline Cristian battles back to defeat Osorio 6-7, 6-4, 6-4 and reach her first clay court final!#WTARabat pic.twitter.com/zLjUl4q3RZ

— wta (@WTA) May 23, 2025