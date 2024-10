Jannik Sinner va încheia anul 2024 pe locul întâi ATP

Jannik Sinner și-a asigurat poziția de lider mondial la finalul actualului sezon, după ce a câștigat turneul Masters de la Shanghai (victorie în două seturi cu Novak Djokovic).

În acest moment, jucătorul italian are un avantaj de 4800 de puncte față de Carlos Alcaraz, al doilea clasat în ierarhia ATP.

Jannik Sinner is the third fastest man to secure the year end n.1 since ranking’s system changed in 2009. The podium 👇

Novak Djokovic 14/09/2015 🇷🇸

Rafael Nadal 20/09/2010 🇪🇸

JANNIK SINNER 14/10/2024 🇮🇹@OptaAce #ATP pic.twitter.com/4Kaa00abuI

— Pellegrino Dell’Anno (@pelledelpo02) October 14, 2024