Jannik Sinner se poate antrena într-una dintre cele mai cunoscute baze de tenis din lume, cu toate că este suspendat pentru dopaj

Jannik Sinner a fost suspendat de WADA trei luni, iar decizia îl privează de antrenamente alături de jucători profesioniști sau în locații care au legătură cu federațiile naționale de tenis. Cu toate acestea, liderul ATP a găsit o modalitate de a se putea antrena într-una dintre cele mai luxoase baze de tenis din lume, Monte Carlo Country Club.

Avocații lui Sinner au ajuns la o înțelegere cu WADA (Agenția Mondială Antidoping), iar italianul a fost suspendat pentru trei luni.

Va putea reveni în competițiile oficiale începând cu 4 mai 2025.

Conform regulamentelor în vigoare, Sinner nu se poate antrena în această perioadă de suspendare cu jucători profesioniști sau în locații care au legătură cu federațiile naționale de tenis până pe data de 13 aprilie.

Inițial s-a speculat că pe durata absenței sale din tenis Jannik se va pregăti la Dubai, dar echipa italianului a găsit o variantă și mai bună.

Astfel, Sinner se va antrena la Monte Carlo Country Club, locul unde se desfășoară an de an Mastersul ATP. De altfel, italianul are reședința la Monte Carlo.

Cum e posibil?

Locația este una privată și nu este afiliată FFT (Federația de Tenis din Franța), iar în aceste condiții Jannik va respecta regulamentele existente.

Singura perioadă în care Sinner nu va putea folosi celebra locație pentru a se antrena va fi între 6 și 13 aprilie, atunci când va avea loc turneul ATP 1000 în respectiva bază.

Gazzetta dello Sport vorbește despre faptul că italianul se va muta alături de echipa sa la Marbella în acea perioadă.

Reamitim că suspendarea liderului ATP a început pe 9 februarie și se va încheia pe 4 mai.

Astfel, Sinner (23 de ani) va putea participa la Mastersul de la Roma, iar apoi la Roland Garros, al doilea Grand Slam al sezonului de tenis.

Conform sursei citate, pe lângă antrenamente pentru Sinner va urma participarea la un eveniment monden (Gucci), dar și câteva zile la schi.

Apoi va lucra alături de antrenorul de fitness Marco Panichi și de fizioterapeutul Ulises Badio pentru a fi în cea mai bună formă fizică la momentul revenirii în competițiile oficiale.

Italianul a fost depistat pozitiv de două ori la clostebol, un steroid anabolic, în martie 2024, dar a fost exonerat cinci luni mai târziu, după ce o instanţă independentă (ITIA) a decis că dopajul nu a fost intenţionat.

Ulterior, Sinner a făcut o înțelegere cu WADA și a primit o suspendare de trei luni, până la 4 mai 2025.