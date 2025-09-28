G4Media.ro
Italia câştigă al cincilea titlu mondial la volei masculin: 3-1 cu Bulgaria,…

Italia campioana mondiala la volei masculin
Sursa foto: Facebook / Federazione Italiana Pallavolo

Italia câştigă al cincilea titlu mondial la volei masculin: 3-1 cu Bulgaria, în finală / România nu a trecut de grupe, după o prezență la mondiale după 43 de ani

Sportz28 Sep • 96 vizualizări 1 comentariu

Naţionala Italiei de volei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante, transmite News.ro.

Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-17, 17-25, 25-10.

Tot duminică, în finala pentru bronzul mondial, Polonia – Cehia, scor 3-1.

În semifinale, Bulgaria a învins Cehia cu 3-2, iar Italia a dispus de campioana europeană Polonia, cu 3-0.

Italia a cucerit al cincilea trofeu mondial, după cele din 1990, 1994, 1998 şi 2022, având în palmares şi medalia de argint din 1978.

La rândul său, Bulgaria a mai jucat finala CM o singură dată, în 1970, când a obţinut medalia de argint. Mai are patru medalii mondiale de bronz, ultima câştigată în 2006.

După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).

Din 32 de ţări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Creţu a ratat calificarea în sferturi şi a încheiat pe locul 10.

Ediţia din 2029 a Campionatului Mondial va avea loc în Qatar.

  1. „Italia câştigă al cincilea titlu mondial la handbal masculin: 3-1 cu Bulgaria, în finală”. Nu cumva e vorba de volei? Un asa scor la handbal e cel putin ciudat daca nu extrem de rar.

