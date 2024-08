ISW: Invadarea regiunii Kursk a oferit Ucrainei inițiativa pe câmpul de luptă / Kremlinul, „forțat să redisloce trupe”

Invazia Ucrainei în regiunea Kursk a permis Kievului să preia inițiativa câmpului de luptă pentru prima dată de la sfârșitul anului trecut, a afirmat un thinktank american, relatează Sky News.

Institute for the Study of War (ISW), cu sediul în SUA, a declarat că, din noiembrie 2023, Rusia a fost în măsură să „determine locația, timpul, amploarea și cerințele luptelor din Ucraina”.

Cu toate acestea, invazia continuă a regiunii Kursk de către forțele Kievului „a forțat Kremlinul și comandamentul militar rus să reacționeze și să redisloce forțe și mijloace în sector”.

Ca urmare, Ucraina are acum „inițiativa pe câmpul de luptă”.

ISW a apreciat că Kremlinul trebuie să se gândească acum dacă tratează invazia ca pe un nou front și redirecționează resurse considerabile pentru a o respinge sau dacă va continua să mențină linia sa de front de aproape 1.000 km în Ucraina însăși.

„Incursiunile notabile anterioare în Rusia nu au schimbat percepția Kremlinului asupra zonei de frontieră internațională, însă operațiunea ucraineană din regiunea Kursk va forța Kremlinul să ia o decizie”, a declarat acesta.