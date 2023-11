Israelul acuză jurnaliști care ar fi lucrat pentru AP, Reuters şi CNN că au fost avertizaţi de atacul Hamas de la 7 octombrie/ Instituţiile de presă dezmint

Israelul acuză pe rețeaua X, fostul Twitter, jurnalişti de la publicaţii prestigioase din Occident de faptul că au fost avertizaţi cu privire la atacul de la 7 octombrie al Hamas şi că au fotografiat în timp real intrarea ”teroriştilor” în Israel pentru a comite crime şi a lua ostatici, relatează The Huffington Post, citată de News.ro.

”Un articol al Honest Reporting arată că trei jurnalişti independenţi care lucrează pentru instituţii mari de presă i-au însoţit pe teroriştii Hamas peste frontieră la 7 octombrie şi au relatat masacrul oribil”, denunţă autorităţile pe contul oficial de X al Israelului.

”Dacă au existat jurnalişti care erau la curent cu masacrul, care au păstrat tăcerea şi au fotografiat în timp ce erau masacraţi copii, ei nu sunt diferiţi de terorişti, iar pedeapsa lor va fi dură”, ameninţă ministrul israelian al Apărării Benny Ganz.

Un purtător de cuvânt al Guvernului israelian, Nitzan Chen, a cerut explicaţii altor organe de presă pe care le acuză, subliniind că faptele dezvăluite de către Honest Reporting ”încalcă liniile roşii profesionale şi morale”.

Totul a pornit de la un articol publicat miercuri de Honest Reporting – o asociaţie israeliană specializată în ”decriptarea” presei, care spune că are ca sop ”să lupte împotriva prejudecăţilor ideologice în jurnalism şi presă, pentru că afectează Israelul”.

Această structură susţine că ”la 7 octombrie, teroriştii din Hamas nu erau singurii care documentau crimele de război pe care le-au comis”.

”Unele dintre atrocităţile lor au fost filmate de fotojurnalişti din Gaza care lucrează pentru agenţiile de presă The Associated Press (AP) şi Reuters, a căror prezenţă, dimineaţa devreme în zona de frontieră ridică întrebări etice grave”, acuză organizația.

