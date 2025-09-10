G4Media.ro
Israelul a atacat capitala yemenită Sanaa, potrivit presei controlate de Houthi

sursa foto: Captură video

Israelul a atacat miercuri capitala Yemenului, Sanaa, a informat postul de televiziune Al-Masirah, controlat de Houthi, relatează The Jerusalem Post.

Potrivit mass-media arabă citată de Al-Arabiy, atacul a vizat clădirea Ministerului Finanțelor și un complex al Ministerului Apărării din centrul orașului Sanaa.

Acest lucru vine după un alt atac al Forțelor Aeriene Israeliene care a ucis 12 lideri Houthi săptămâna trecută, fiind și prima dată când Israelul a reușit în mod public să ucidă vreunul dintre liderii de rang înalt ai grupului.

La scurt timp după acel incident, șeful Consiliului Politic Suprem Houthi, Mahdi al-Mashat, a confirmat că atacurile aeriene ale IAF l-au ucis pe premierul Houthi Ahmad Ghalib al-Rahawi, împreună cu alți miniștri.

