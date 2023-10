Iordănescu a covocat 26 de jucători pentru meciurile cu Belarus şi Andorra: Trebuie să fim conștienți, să ne iluzionăm că ne aşteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile

Selecţionerul Edward Iordănescu a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Belarus şi Andorra din preliminariile EURO 2024, a anunţat sâmbătă site-ul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), relatează Agerpres. „Trebuie să fim deplin conştienţi şi responsabili ACUM pentru ca nu cumva să ne iluzionăm că ne aşteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile! N-am primit nimic de-a gata, ne-am câştigat prezentul iar acum trebuie să ne câştigăm şi viitorul”, a transmis Iordănescu.



Faţă de precedentele meciuri ale naţionalei, noutăţile din lot sunt Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma) şi Louis Munteanu (Farul), în timp ce Tudor Băluţă, Marian Aioani (ambii de la Farul) şi George Puşcaş nu au fost convocaţi de această dată.

Prima reprezentativă întâlneşte Belarus în deplasare, la 12 octombrie, (ora 21:45, Stadion Szusza Ferenc din Budapesta) şi Andorra pe teren propriu, în 15 octombrie (ora 21:45, Arena Naţională din Bucureşti), în cadrul Grupei I a preliminariilor EURO 2024.

Ambele jocuri se vor disputa fără spectatori. La meciul cu Andorra, de pe teren propriu, va fi permis accesul gratuit copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

După cum s-a anunţat, FRF a prelungit până luni termenul de înscriere a copiilor pentru intrarea gratuită la meciul echipei naţionale a României cu Andorra. Stabilit iniţial pentru 6 octombrie, ora 15:00, termenul limită de înscriere a fost prelungit până la 9 octombrie, ora 15:00.

„Abordăm această acţiune cu acelaşi spirit de luptă şi unitate pe care l-am consolidat. Parcurgem o perioadă extrem de condensată dintr-un program cu ritm încărcat, dar am reuşit împreună să demonstrăm că nimic nu e prea greu când toţi suntem concentraţi total la singurul obiectiv: calificarea la EURO 2024. În selecţie, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanţa. Am urmărit, am analizat şi am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România. Vă împărtăşesc mesajul cu care aştept tricolorii în pregătirea partidelor cu Belarus şi Andorra: Ne-am câştigat prin dăruire şi sacrificii poziţia, am luptat şi nu depindem de nimeni în afară de noi! Suntem pe loc de calificare şi neînvinşi în grupă, dar să nu uităm cât de greu s-a obţinut fiecare punct, ce a însemnat fiecare secundă din această campanie! Trebuie să fim deplin conştienţi şi responsabili ACUM pentru ca nu cumva să ne iluzionăm că ne aşteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile! N-am primit nimic de-a gata, ne-am câştigat prezentul iar acum trebuie să ne câştigăm şi viitorul! Aşa cum am obţinut totul în această campanie, în ciuda îndoielilor de început, în faţa unor adversari consideraţi mai valoroşi, trecând peste slăbiciunile noastre şi devenind mereu mai buni, aşa trebuie să jucăm şi acum: cu toată fiinţa, în fiecare secundă! Sunt convins că românii de pretutindeni vor fi cu sufletul lângă noi la meciul cu Belarus. Iar pe teren propriu, cu Andorra, vom fi şi mai puternici prin cei mai tineri suporteri din tribune. Pentru că ei sunt inima fotbalului iar noi avem responsabilitatea de a le oferi un model de performanţă şi de a le răsplăti dragostea cu bucurie”, a trasmis Edward Iordănescu.

Lotul alcătuit de Edward Iordănescu este următorul:

portari: Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niţă (Gaziantep, 19/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, 12/1), Deian Sorescu (Rakow, 13/0), Radu Drăguşin (Genoa, 9/0), Adrian Rus (Pafos, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood, 21/1), Bogdan Racoviţan (Rakow, 0/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa, 12/0), Răzvan Marin (Empoli, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruţan (Ankaragucu, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

atacanţi: Denis Alibec (Muaither, 33/4), Denis Drăguş (Gaziantep, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanţa, 0/0).

După şase meciuri disputate în preliminariile EURO 2024, naţionala României ocupă locul 2 în clasamentul Grupei I, cu 12 puncte, la 2 puncte distanţă de liderul Elveţia.