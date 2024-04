Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, anunță că s-a întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu

Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, a postat luni pe rețelele sociale o fotografie alături de premierul Marcel Ciolacu și un text în care arată că s-a întâlnit luni cu demnitarul român, fără a preciza locul în care s-au întâlnit.

”Astăzi, am avut o întrevedere cu premierul României, Marcel Ciolacu. Am discutat mai multe subiecte, printre care, prioritar, despre proiectele realizate în comun atât în Chișinău, cât și în R. Moldova. În ultimii ani, împreună cu colegii din România, am reușit să implementăm mai multe proiecte frumoase în diverse domenii, cum ar fi infrastructură, cultură, educație, dar și altele. I-am mulțumit din numele cetățenilor pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, inclusiv în parcursul nostru de integrare europeană”, a scris Ceban.

Ion Ceban, primarul cu orientare pro-rusă și anti-europeană a Chișinăului, a anunțat săptămâna trecută că nu exclude o candidatură la alegerile prezidențiale din acestă toamnă din Republica Moldova. Sondajele de opinie din Moldova îl indică pe Ceban drept al doilea cel mai popular politician din țară după președinta Maia Sandu.

”Nu exclud că voi participa în alegerile prezidențiale. Încă nu am discutat subiectul la această etapă cu echipa. Dacă vor fi luate careva decizii în acest sens, voi vorbi despre asta”, a spus Ceban într-o postare pe canalul său de telegram.

Ceban este inițiatorul unui proiect de lege din 2014 care urmărea să desființeze Acordul de asociere dintre Republica Moldova și UE. Tot Ceban era la Moscova în ziua în care Rusia a început invazia ilegală în Ucraina.

Ceban a jucat în ultimul an cartea echilibrului între Rusia și Occident pentru a lua voturi la alegerile locale din acest an de la toate segmentele de electorat din Chișinău. El a vizitat în mai multe rânduri România, unde a vrut să încheie parteneriate cu diverse administrații locale.

Cu toate acestea, presa moldoveană a dezvăluit că el are consilieri ruși.

Cariera lui Ceban a început în Partidul Comunist (pro-rus). În 2012 a plecat în Partidul Socialist (pro-rus), unde a devenit ideologul șef al partidului.