Inundațiile masive continuă în Rusia, 10.000 de clădiri afectate

Peste 10.000 de clădiri rezidențiale au fost inundate în regiunile rusești din Urali, Volga și vestul Siberiei, au anunțat luni autoritățile. Inundațiile, de o amploare care nu a mai fost văzută de zeci de ani, au dus la mii de evacuări, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Inundațiile, considerate de o amploare excepțională, au fost provocate în ultimele zile de ploile abundente combinate cu creșterea temperaturilor, topirea zăpezii și spargerea gheții de iarnă care acoperă râurile și cursurile de apă. Cu toate acestea, încă nu au fost raportate victime legate de dezastru.

„Mai mult de 10.400 de clădiri rezidențiale sunt inundate”, a declarat luni Ministerul rus pentru Situații de Urgență.

Potrivit Kremlinului, guvernatorii regiunilor Orenburg, Kurgan și Tiumen, precum și ministrul pentru Situații de Urgență, au raportat luni dimineață situația președintelui Vladimir Putin, care a ordonat crearea unei comisii speciale.

Cu toate acestea, Putin nu intenționează să se deplaseze la fața locului, potrivit purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov.

Cele mai multe evacuări au loc în prezent în regiunea Orenburg, la granița cu Kazahstanul. Peste 6.100 de persoane au fost evacuate, inclusiv 1.400 de copii, au anunțat luni autoritățile locale.

O mare parte a celui de-al doilea oraș ca mărime din regiune, Orsk (220.000 de locuitori), a fost inundată după ce un baraj s-a rupt vineri seara, în apropierea râului Ural, care a ieșit din matcă. Imaginile publicate de presa rusă arată centrul orașului și zonele rezidențiale acoperite de apă, cu unele case inundate până la acoperiș.

Potrivit autorităților locale, nivelul râului din Orsk a scăzut luni dimineață cu nouă centimetri, ajungând la 963 cm, dar a crescut cu 16 centimetri în capitala regională, Orenburg (570.000 de locuitori), ajungând la 872 cm.

“Fără precedent”

Agenția meteorologică oficială a Rusiei, Rosguidromet, a declarat că se așteaptă ca inundațiile din Orenburg și din împrejurimi să atingă punctul maxim miercuri.

Primarul orașului a declarat că regiunea nu a mai cunoscut inundații de o asemenea amploare de zeci de ani.

„Nu am mai văzut atâta apă în Orenburg de mult timp. Recordul a fost în 1942 (…) după aceea nu au mai fost inundații ca aceasta. Acum este fără precedent”, a declarat primarul Serghei Salmin, citat de presa rusă.

Pe contul său de Telegram, el a precizat că 1.535 de clădiri rezidențiale au fost inundate în orașul Orenburg și a cerut locuitorilor din zonele inundate să evacueze „deoarece situația se va înrăutăți în următoarele două zile”.

Russian media report that water continues to rise in Orenburg region, Russia. They warn that the flood may come to Kurgan and Tyumen regions, as well.

The dam in Orsk was built 10 years ago and cost almost a billion rubles. Already during construction, there have been issues… https://t.co/gbYm9CNA8V pic.twitter.com/wtPHFvkZ1W

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 7, 2024