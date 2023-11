Între artă și război: Vechi structuri militare, transformate în opere artistice contemporane în arhipelagul Matsu, din Taiwan

Un mic arhipelag din Taiwan, situat în apropiere de coasta Chinei, a transformat foste instalații militare în spațiu expozițional pentru o bienală de artă contemporană, arată un reportaj Le Figaro și AFP.

Fosta centrală electrică militară din arhipelagul Matsu, administrat de Taiwan, a fost transformată într-o instalație de artă menită să amintească de bombardamentele chinezești suferite cândva de acest mic arhipelag care, ca și restul teritoriului taiwanez, rămâne amenințat de o invazie chineză. Expoziția „Your Country Needs You: Glory to Jun Hun (care înseamnă „spirit militar”)” face parte din Bienala Matsu, care se desfășoară până la jumătatea lunii noiembrie.

Lucrările expuse în cadrul acestui eveniment organizat prin în Matsu evidențiază frumusețea naturală a acestui șir de mici insule stâncoase situate la 20 de minute cu barca de coasta de est a Chinei. Însă unii artiști, precum designerul de lumini Liu Ping-yi și partenera sa Annie Chu, au ales să evoce istoria conflictului armat dintre China și Matsu și alte mici arhipelaguri dependente de Taiwan.

Începând din 1954, China a bombardat sporadic aceste insule, iar situația a durat până în 1979, când s-au stabilit relații diplomatice între Washington și Beijing. „Am vrut să folosim lumina pentru a permite vizitatorilor să pătrundă în trecut, astfel încât să înțeleagă mai bine cum trăiau soldații și civilii pe insulă în acea perioadă”, explică Liu Ping-yi, care a colaborat cu un creator de sunet pentru a crea această expoziție în cadrul centralei electrice. „Sper că își pot imagina cum era Matsu în timpul războiului.” ”

Acest arhipelag a fost unul dintre bastioanele militare strategice ale forțelor naționaliste Kuomintang (KMT) după ce acestea au fugit din China în 1949, în urma înfrângerii în Războiul Civil Chinezesc. Din cauza bombardamentelor, naționaliștii au întărit fortificațiile din Matsu, construind tuneluri subterane și adăposturi antiaeriene, în timp ce avanposturile de coastă au fost prevăzute cu deschideri înguste care le permiteau soldaților să tragă spre continent.

În prezent, cele mai multe dintre aceste instalații militare sunt abandonate, deși unele tuneluri au fost restaurate și sunt acum deschise publicului. În cadrul bienalei, un adăpost antiaerian difuzează vechi coloane sonore, în timp ce o fostă sală de spectacole militare expune caractere chinezești decupate și asamblate, extrase din scrisori trimise militarilor și locuitorilor insulelor. Pe o plajă este ridicată o structură de sârmă provenită de la vapoare vechi,, în formă de balenă.

Astăzi, ” Matsu se concentrează pe turism” , spune Wang Chung-ming, un oficial de rang înalt din arhipelag, care se opune ca Matsu să fie numit „linia frontului” . Aceste insule sunt situate chiar la nord-vest de strâmtoarea Taiwan, o zonă de 180 de kilometri care separă teritoriul autonom de China continentală.

Beijingul, care revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său, a organizat anul trecut manevre militare majore în jurul insulei, inclusiv una în aprilie, în care avioane și nave de război au simulat o încercuire a Taiwanului. Pentru locuitorii din Matsu, teritoriul taiwanez cel mai apropiat de China, viața continuă adesea fără întrerupere în fața acestor manevre militare.

Artistul local Chao Kai-chih spune că nu îi este ” frică de amenințările verbale ale Chinei .” ” Veniți dacă aveți curaj ” , a glumit el, înainte de a-și schimba rapid tonul spunând că, dacă China ar invada, ” puteți ataca puțin mai departe: atacați Taiwanul, nu atacați Matsu”.