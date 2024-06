INTERVIU Burduja: PNL nu va susține formarea majorității în Consiliul General dacă va câștiga Nicușor Dan pentru că a refuzat dezaterea / Asta nu înseamnă că noi nu vom vota proiectele bune pentru București

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat, într-un interviu pentru G4Media.ro, că PNL nu-i va asigura majoritate lui Nicușor Dan în Consiliul General dacă primarul general nu va accepta o dezbatere publică. Burduja a mai spus că i-a întainatat o adresă online și că o dezbatere care ar fi trebuit să aibă loc miercuri s-a anulat după refuzul lui Nicușor Dan. ”Bun, deci dezbaterea n-are loc. Susținerea PNL București pentru formarea majorității în CGMB nu va fi”, a mai spus candidatul PNL la Primăria Captialei. Burduja susține însă că PNL va vota ”proiectele bune pentru București”, așa cum s-ar fi întâmplat și la sectorul 1.

Rep: Dacă Nicușor Dan va rămâne primar după alegeri, credeți că PNL București pe care îl conduceți dumneavoastră ar trebui să facă majoritate în Consiliul General cu USR și să-l sprijine pe Nicușor Dan, cum s-a întâmplat până la sfârșitul anului trecut, sau mai degrabă să facă majoritate cu PSD și să-l blocheze astfel pe primar?

Sebastian Burduja: Nici una, nici alta. Eu am spus public niște lucruri și am înaintat domnului primar săptămâna trecută, într-o ședință de Consiliul General, bun, i-am înaintat cu ghilimele de rigoare că nu l-am găsit, a intrat online, dar eu am dus la primărie o listă cu semnăturile candidaților noștri la Consiliul General, precedată de o adresă, în care spunem așa: dacă refuzi această dezbatere cu electoratul liberal, cu reprezentanții Partidului Național Liberal în perioada de campanie, așa cum a făcut-o până acum, să nu conteze pe sprijinul Partidul Național Liberal în eventualitatea – eu zic Doamne ferește, aici probabil avem păreri diferite – în care dânsul ar rămâne primar general.

Deci deocamdată n-a acceptat o asemenea dezbatere pe care noi o considerăm și dânsul o considera până acum niște ani de zile un gest de bun simț, de respect al primarului în funcție. Nu vom face majoritate dacă păstrează această abordare și câștigă.

Încă o dată sper că nu se va întâmpla așa, pentru că bucureștenii vor o schimbare, nu vom asigura majoritatea, s-o asigure cu PSD-ul și nu vom face majoritate nici cu PSD-ul, mai ales oficială a Bucureștiului, condusă de GabrielaFirea, un eșec…

Rep: Nu sunteți în alianță PSD? Nu candidați împreună la aceste alegeri?

Sebastian Burduja: La nivel de București …La sectoare, eu reprezint filiala PNL București. Deci la nivelul Primăriei Generale și Consiliului General suntem pe cont propriu.

Rep: Dar dacă câștigați dumneavoastră și veți fi primarul Bucureștiului, cu cine faceți majoritatea?

Sebastian Burduja: Dacă voi câștiga și voi fi primarul Bucureștiului – și ăsta e un mesaj pentru toate partidele – îi aștept la discuții, să facem … Cu toată lumea mi-ar plăcea domnul Pantazi.

Rep: Imposibil.

Sebastian Burduja: Nimic nu-i imposibil să știți. Cred că e nevoie de dialog la nivel administrației.

Rep: Apropo de colaborare și permutările dintre partide, doamna Gabriela Firea ne-a spus ieri, în interviul la G4Media, că nu crede că Nicolae Ciucă și Nicușor Dan s-au întâlnit întâmplător pe stadion. Știți fotografiile, și-au făcut poze. Dumneavoastră ce credeți?

Sebastian Burduja: Am văzut că a durut-o poza respectivă.

Rep: Pe dvs nu v-a durut?

Sebastian Burduja: Domnule Tăpălagă, contează mai puțin. Pentru mine contează ce a declarat domnul Ciucă, care a spus că a fost un gest de disperare a lui Nicușor Dan, care și-a băgat capul într-o poză. Eu n-am putut să văd lucrul ăsta, că eram la peluză cu echipa de la București.

Rep: Doamna Firea, care a condus Primăria Capitalei, spunea că e cam greu să bagi cap în poză, pentru că locurile astea sunt discutate înainte și se știe exact cine unde stă. Consilierii discută: domnule, nu stăm acolo pentru că l-ai pe Nicușor lângă și apare o poză. Poate că n-ar fi bine să apară acuma în campanie. Deci totuși, cum au apărut, împreună, zâmbitori și fericiți amândoi?

Sebastian Burduja: Da, domnul Tăpălagă. Eu îl știu pe domnul Ciucă drept un om de cuvânt. Și vă spun ce mi-a spus mie în privat și ce a spus pe scările de la Modrogan cu mine alături legat de acel moment, că s-a nimerit și reflectă disperarea candidatului Nicușor Dan de a se adresa cumva electoratului liberal. Asta mi-a spus, asta vă spun.

Rep: Bun, dvs spuneți acum nu vom face noi, liberalii din București, o majoritate cu USR, dacă Nicușor Dan iese primarul Capitalei și refuză în continuare dezbaterea. Foarte probabil, având în vedere timpul scurt rămas, că această dezbatere nu va avea loc.

Sebastian Burduja: Trebuia să aibă loc mâine la Hotnews (astăzi, miercuri – nota redacției). A refuzat domnul Nicușor Dan, deci nu mai are loc dezbaterea, dacă vi se pare normal.

Rep: Bun, deci dezbaterea n-are loc. Susținerea PNL București pentru formarea majorității în CGMB nu va fi.

Sebastian Burduja: Dacă va câștiga dânsul, ceea ce nu cred și sper că nu se va întâmpla.

Rep: E o promisiune fermă făcută bucureștenilor, în sensul că nu veți face această majoritate în absența acestei dezbateri?

Sebastian Burduja: E o adresă semnată de candidații noștri la Consiliul General, deci oamenii care vor avea în mâna lor această putere. Și asta nu înseamnă că noi nu vom vota proiectele bune pentru București. De altfel, le-am votat. Să știți și la Sectorul 1. orice s-a spus și orice s-a rbodat în jurul administrației Armand, când au fost proiecte bune filiale, Sectorul 1 le-a votat. Și asta le puteți verifica.

Rep: Pentru că veți risca acuzația că blocați Bucureștiul în cazul în care Nicușor Dan face majoritate cu PSD.

Sebastian Burduja: Nu domnul Tăpălagă, pentru că dacă treci proiectele bune, inclusiv proiectele Partidul Național Liberal sau proiectele USR-ului și le susții, eu cred că dacă acționezi cu bună credință și ai ca aliat bucureșteanul, lumea o să vadă lucrul acesta.

Rep: Spuneți-ne, vă rog, care e planul dumneavoastră de carieră pe termen lung? Va vă doriți să ajungeți președintele PNL?

Sebastian Burduja: Nu mi-am propus o foaie de parcurs, domnul Pantazi nu, n-am făcut-o niciodată. Sunt și superstițios. Adică dacă a fost să-mi doresc vreodată ceva foarte mult în general nu s-a întâmplat. Și atunci accept că viața se întâmplă. Muncesc cât de mult pot în pozițiile în care sunt. Încerc să las ceva în urma mea. Rapoartele mele sunt publice, e mult, e puțin. Asta poate să evalueze fiecare.

Rep: Pe de altă parte. De ce nu? Chiar dacă pierdeți și ați mai pierdut în trecut, asta nu v-a împiedicat să aveți o carieră de succes.

Sebastian Burduja: E parte din jocul politic. Și Nicușor Dan a pierdut, cred că de trei ori, și Sorin Oprescu înaintea lui și Ludovic Orban aici pe locul patru și-a ajuns prim-ministru după niște ani. Nu asta contează din punctul meu de vedere.

Rep: Deci nu v-ar împiedica faptul că pierdeți și acum să doriți o un avans în cariera politică, eventual funcția de președinte PNL.

Sebastian Burduja: Domnule Tăpălagă, asta îi spunem domnului Pantazi. Deci, eu n-am o foaie de parcurs, când mor să scrie pe crucea mea că a fost președinte, prim-minstru ș.a.m.d. Poate rămân în urmă cu ce am făcut la Ministerul Energiei. Nu știu, 12 miliarde de euro, investiții semnate în mandatul meu nu-i puțin lucru și spun atât a fost, mulțumesc foarte mult, mă întorc în mediul privat sau la Banca Mondială.

