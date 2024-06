INTERVIU Cum a ajuns Sebastian Burduja în funcții importante deși nu are performanțe politice / Cât a contat sprijinul tatălui său sau al nașului Videanu: Zero, nu am sărit etape, am pornit de la munca de jos/ Ce spune despre legătura dintre tatăl său și un magnat rus

Candidatul PNL la Primăria București, Sebastian Burduja, a declarat marți într-un interviu pentru G4Media.ro că nici tatăl său, Marinel Burduja, fost vicepreședinte Bancorex în anii 90, nici fostul lider PDL, Adriean Videanu, nașul său, nu au jucat vreun rol în ascensiunea sa politică, deși personal nu a câștigat niciodată alegeri și nu are vreo performanță politică. ”Nu am sărit etape, am început cu munca de jos”, a declarat Burduja.

El susține că a fost sunat de fostul lider PNL, Ludovic Orban, după campania de la Piatra Neam, unde a candidat ca independent pentru Camera Deputaților în 2016, dar nu a reușit să obțină suficiente voturi. ”În 2017, după campania de la Neamț, am primit un telefon de la domnul Orban care mi-a spus că mi-a urmărit campania și că i-a plăcut ce a văzut”, a explicat Burduja.

Candidatul PNL nu a reușit să explice care sunt legăturile tatălui său cu magnatul rus care în deținea în urmă cu cinci ani ALRO Slatina, spunând doar că acesta ”a fost selectat” în Consiliul de Administrație și că tatăl său ar avea relații proaste cu magnatul rus deși acesta controla fabrica de aluminiu la vremea respectivă. Amintim că Burduja l-a criticat pe Nicușor Dan din cauza legăturilor sale cu Matei Păun, despre care a spus că ar fi ”putinist”.

Vezi mai jos un fragment din interviul G4Media.ro cu Sebastian Burduja, candidat PNL la Primăria Capitalei:

Rep: Discutăm cu candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja. Începem direct. Ați sărit, domnule Burduja, toate etapele din cariera de politician, fără să fi câștigat până la 38 de ani nicio poziție prin vot direct. Ați fost, în schimb, numit secretar de stat și de două ori ministru. Nu e cam mult să pretindeți acum o candidatură la Primăria Capitalei, fără să fi avut până acum experiența votului direct?

Sebastian Burduja: Mulțumesc, în primul rând pentru invitație, domnule Tăpălagă, domnule Pantazi. Nu sunt de acord, pentru că eu am luat-o de foarte de jos. Dacă vă uitați când am revenit în țară și cred că ați și scris atunci un articol, noi am lansat un partid nou, fără resurse, fără acces în presă, fără alt sprijin și într-adevăr, am trecut prin toate chinurile unei noi construcții politice, inclusiv incapacitatea de a strânge cele 200.000 de semnături care erau necesare pentru participare la parlamentare.

M-am dus, am candidat independent la Neamț, după 20 de ani, întors în locurile copilăriei și am luat în acel an cel mai bun scor al unui candidat independent la Camera Deputaților. De departe, sigur insuficient pentru a intra. Valeriu Nicolae 4 ani mai târziu, a luat un scor și mai bun la București și a fost și mai aproape decât mine, dar a fost începutul unei implicări în politică. Sigur că la 16 ani am depus adeziune în PNL ca simplu membru. Dar cred că am luat-o de jos și ulterior, în epoca Dragnea, noi am făcut fuziunea cu Partidul Național Liberal. Cred că a fost un lucru corect ca dreapta să se coaguleze și să prezinte o alternativă, lucru care s-a și întâmplat la alegerile din acel an și din anul următor.

Rep: Asta spun, domnule Burduja ați început de jos, dar ați ajuns direct sus, fără să fi performat politic. Ați pierdut. Partidul dumneavoastră n-a existat niciodată, n-a contat niciodată.

Sebastian Burduja: Mă rog, e valoarea dumneavoastră, o respecț. Cred că sunt oameni buni care, fiind în PACT, au făcut niște lucruri. Andrei Carabelea, primar foarte performant, de exemplu, la Piatra Neamț. Sigur, e ales din partea Partidului Național Liberal. Nu-i cu nimic diferită povestea de cea a multor alte partide mici, care au încercat și fără să aibă un sprijin deosebit, n-au reușit să spargă gheața. Sigur, am fost ales ca deputat în Parlamentul României din partea Partidului Național Liberal.

Rep: Pe listele Partidului Național Liberal.

Sebastian Burduja: Categoric așa funcționează alegerile și este, sigur, prima oportunitate pe care o am pentru un vot direct din partea cetățenilor. În condițiile pe care și dumneavoastră le știți foarte bine, după luni de zile de ezitări, de decizii neinspirate și cu acceptarea acestei provocări. Pentru că n-aș fi avut conștiința împăcată s-o susțin pe Gabriela Firea, sau să-l susțin pe Cristi Piedone sau pe Nicușor Dan.

Rep: I-ați spus și președintelui partidului, ce ne spuneți nouă acum, lui Nicolae Ciucă, că a fost o decizie neinspirată?

Sebastian Burduja: Categoric că i-am spus că au fost foarte multe ezitări și decizii neinspirate și că avem un timp extrem de scurt la dispoziție. Partea bună, din punctul meu de vedere, e că Partidul Național Liberal, după foarte mulți ani, propune un proiect pentru București, un plan pentru București și o alternativă de dezvoltare. În opinia mea, și putem să dezbatem aici, Bucureștiul n-a avut o administrație de dreapta de foarte mulți ani, axată pe dezvoltare.

Rep: Revenim la cariera dumneavoastră. Despre ea discutăm acum. Ce rol ar au jucat tatăl dumneavoastră, Marinel Burduja, fost vicepreședinte Bancorex în anii 90 sau nașul dumneavoastră, domnul Adriean Videanu, fost lider important PDL în cariera dumneavoastră politică și în funcțiile, mai ales în funcțiile importante, numite, subliniez, numite, pe care le-ați ocupat?

Sebastian Burduja: Niciuna. Zero.

Rep: Dacă tatăl dumneavoastră sau domnul Videanu n-au jucat niciun rol, totuși, e o întrebare: cum de vi s-au deschis atâtea uși în politică încă de foarte tânăr, sărind etape?

Sebastian Burduja: Domnule Tăpălagă, n-am sărit etape, v-am explicat că am luat-o de jos și 4 ani de zile au fost căutări, muncă în teren,coagulat oameni care voiau altceva, inclusiv oameni care s-au întors din diaspora. În 2017, după campania de la Neamț, am primit un telefon de la domnul Orban care mi-a spus că mi-a urmărit campania și că i-a plăcut ce a văzut. A fost la o discuție cu dânsul. Era înainte de congresul PNL în care cred că dânsul se pregătea să câștige sau avea o șansă să câștige și ulterior discuțiile au continuat până în 2019, în primăvara lui 2019, când, într-un context în care Partidul Național Liberal atrăgea oameni din afara partidului, au stabilit să facă această fuziune.

Și asta s-a întâmplat. Nu a primit niciun telefon, n-a fost nicio altă intervenție și lucrul ăsta îl puteți verifica.

Rep: Totuși, este de neînțeles ca un politician tânăr, care cu un CV bun, care nu performează politic, să reușească ulterior să ocupe funcții extrem de importante. Repet, ați fost secretar de stat la 30 de ani,

Sebastian Burduja: în 2019 aveam 34.

Rep: Foarte tânăr.

Sebastian Burduja: Da, bine, sunt miniștri în guvern care n-au 34 de ani.

Rep: Și cum se explică minunea?

Sebastian Burduja: Încă o dată. Partidul Național Liberal avea nevoie de o infuzie de oameni tineri, de nouă generație, cu un profil bun, o parte educați în străinătate.

Și ei au mizat și ăsta e meritul domnului Orban, pe care eu respect și orice s-ar spune, chiar dacă acuma dânsul sigur că îl susține, de exemplu pe Nicușor Dan. Nicușor Dan spune spre domnul Orban că a luat ban la valiză, ceea ce mi s-a părut incorect. Până la urmă s-a demonstrat că dânsul a fost nevinovat.

Deci a mizat pe un grup de tineri. De aceea m-a pus președinte interimar la Sectorul 1 și din poziția respectivă sigur că mi-a dat șansa de a face un lucru bun și în administrație. Secretar de stat la finanțe și ulterior deputat în Parlament. Eu cu domnul Cîțu ulterior nu m-am înțeles nici la minister prea bine, nici în partid. Am fost dintre cei care la congresul Festivalul Democrației nu s-au poziționat. Eu am lăsat membrii Sectorului 1 să voteze conform conștiinței.

Eu, domnul Bolojan și cred, două-trei alte filiale. După care, când domnul Ciucă a devenit președinte și premier, vă spun și cum s-a întâmplat de am ajuns ministru. Nu cred că am spus vreodată public. Am făcut un proiect de lege ca deputat pentru Agenția Română de Investiții Străine. Mă gândeam la un model de bună practică în alte state și România nu mai avea chestiunea asta.

Adică în Ministerul Economiei era un fel de compartiment, ajunsese o glumă de patru oameni, ceea ce fusese cândva Invest Romania, dacă vă amintiți, pe vremea lui Manuel Costescu, una dintre inițiativele bune ale domnului Cioloș. Și înainte, cu mult înainte, ARIS, Agenția Română de Investiții Străine. Și m-am dus la domnul prim-ministru Ciucă pe vremea aceea cu proiectul meu legislativ cu expunere de motive, vreo 100 de pagini, și mi-a zis dar nu vrei tu să fii consilierul meu norific, să facem să se întâmple chestiunea asta? Lucru care s-a și întâmplat și a devenit ARICE după foarte mult timp și na, cu multe ezitări, într-o logică de coaliție ș.a.m.d. Și la un moment dat, după ce a fost episoadele, recunoașteți, de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și aveau nevoie de cineva, m-au propus acolo.

Rep: Cu Florin Roman.

Sebastian Burduja: Apoi domnul Boloș. S-a mutat domnul Boloș înainte de domnul Roman cred că a fost, au fost niște interimate, a fost și Tanczos Barna la un moment dat. Fuseseră nu știu, patru-cinci miniștri în patru luni. O chestiune de genul asta

Rep: Tot mai am o mică, mică, de tot curiozitate cum a ajuns domnul Videanu nașul dumneavoastră?

Sebastian Burduja: Îl știu de cred că 30 de ani, domnule Tăpălagă.

Rep: Cum, în ce context?

Sebastian Burduja: S-au cunoscut părinții noștri. Adică părinții mei cu dânsul și cu soția dânsului. Au fost moment ale copilăriei, au fost niște vacanțe pe care le-am făcut în vremea respectivă împreună.

Acuma, sigur, eu am plecat în America în 2004. Deci între 2004 și 2016 n-am fost aici, dar un om pe care îl respect la nivel personal și pe dânsul și pe soția dânsului. (…)

(…) Rep: Domnule Burduja, l-ați acuzat pe Nicușor Dan de presupuse relații cu Rusia. Tatăl dumneavoastră este cel care a fost propus și votat de acționarul majoritar de la ALRO SA, o companie controlată la acel moment de un oligar rus, ca membru în consiliul de administrație. Tatăl dumneavoastră, companie controlată de oligar rus. L-ați întrebat vreodată pe tatăl dumneavoastră cum l-a cunoscut pe magnatul rus și cum a ajuns în compania lui?

Sebastian Burduja: Domnule Tăpălagă, tatăl meu a fost selectat de Alro acum câți ani? Cinci? Deci acum 5 ani, într-un mod competitiv. N-a fost selectat de magnatul la care faceți referire.

Rep: Ba da, propunerea a fost făcută ..

Sebastian Burduja: De dânsul personal?

Rep: Nu, nu. Propunerea a fost făcută de compania controlată de acel magnat rus. Adică sunt documentele de la bursă.

Sebastian Burduja: Eu eu nu știu cine la selectat și nu am avut această curiozitate.

Rep: Pai vă spun eu.

Sebastian Burduja: Cine? Magnatul rus l-a selectat?

Rep: Compania cotrolată de magnatul rus.

Sebastian Burduja: Compania controlată, probabil da. Compania are este reprezentanți. Compania asta eu știu că nu e pe lista de sancțiuni.

Rep: Dar este controlată de de un rus sau nu?

Sebastian Burduja: Habar n-am. Dacă nu-i pe lista de sancțiuni, mă gândesc că este o companie acceptată și e un mare producător de aluminiu și un mare consumator de energie. Tatăl meu n-a intervenit niciodată pe lângă mine, nu și-ar permite vreodată să intervină pentru vreo altă companie. A încercat să creați o legătură între Federația Rusă, tatăl meu și mine …

Rep: Și dumneavoastră ați făcut o legătură între Nicușor Dan, Mateia Păun, care a avut nu știu ce contracte cu Rusia.

Sebastian Burduja: Nu am creat-o eu. Matei Păun există. Este pro Putinist.

Rep: Păi și asta există.

Sebastian Burduja: L-ați auzit vreodată pe tatăl meu exprimându-se că susține Federația Rusă?

Rep: Nu, dar lucrează pentru o companie controlată de un oligarh rus.

Sebastian Burduja: Este în Consiliul de Administrație, dar nimic din ceea ce dânsul face nu denotă o apropiere de Federația Rusă. Cu atât mai puțin ceea ce am făcut eu. Gândiți-vă, poate nu vă mai amintiți. Eu am fost cel care a interzis soluția antivirus Kaspersky, prin proiect de lege.

Știți de ce am făcut-o? Pentru Primăria Generală că tocmai achiziționase Kaspersky. Da, Primăria Generală cu Nicușor Dan se apăra împotriva rușilor cu o soluție rusească și am promovat proiect de lege și ulterior au apelat o altă soluție.

Rep: Să vă întreb altfel: l-ați întrebat vreodată pe tatăl dumneavoastră cu același aplomb, așa cum mi-ați cerut lui Nicușor Dan să explice relațiile cu Rusia, cum a ajuns tatăl dumneavoastră în relații atât de bune cu un oligarh rus? Repet, ați avut curiozitatea să-l întrebați: Tată, cum ai ajuns cu oligarhul ăsta rus să lucrezi pentru el?

Sebastian Burduja: Faceți niște afirmații pe care trebuie să le probați domnul Tăpălagă. Eu știu că nu sunt în niciun fel de relații și cu atât mai puțin bune.

Rep: Dar e angajatul oligarhului rus.

Sebastian Burduja: Este selectat în consiliu administrație, cum sunt și alții.

Rep: Asta din cauza relațiilor foarte proaste pe care le are, de asta l-o fi selectat.

Sebastian Burduja: Trebuie să întrebați direct. Știți care e diferența domnul Tăpalagă? Tatăl meu nu s-a implicat niciodată în cariera mea politică și asta v-am spus-o și puteți să o verificați. Și n-a intervenit niciodată pentru această companie. Domnul Matei Păun e declarat în staff-ul, a fost manager de campanie, este în staff-ul domnului Nicușor Dan. A făcut niște donații, înțeleg că îi plătește niște sondaje de opinie. Vă rog să îl întrebați pe dânsul că poate recunoaște sau nu, cine știe. Și eu n-am nicio problemă să vin în fața dumneavoastră și la o dezbatere, domnul Nicușor Dan. Deci eu n-am nimic de ascuns. Dânsul probabil are, că altfel mă gândesc că ar participa.