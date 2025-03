Interferența Rusiei determină amânarea unui exercițiu NATO în România (CEPA)

Ingerința perturbatoare a președintelui Vladimir Putin are consecințe grave asupra democrațiilor, după cum s-a ilustrat în România, care are cea mai lungă graniță a NATO cu Ucraina și joacă un rol vital în apărarea flancului estic al acesteia, scrie Center for European Policy Analysis.

Curtea Constituțională de la București a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie după ce i-au fost prezentate dovezi ale manipulării pe scară largă a alegătorilor prin bani negri, rețele obscure, TikTok și Telegram, Rusia fiind principalul suspect. Votul viciat, care a fost câștigat de candidatul pro-rus Călin Georgescu, a fost reprogramat pentru 4 și 18 mai.

Ca urmare, Franța, care conduce un batalion multinațional de 1 500 de militari în România, a amânat Dacian Spring 2025, un exercițiu NATO crucial de luptă împotriva războiului, până după alegeri.

Exercițiul este menit să demonstreze capacitatea crucială din punct de vedere strategic a aliaților de a aduce Grupul de luptă NATO din România la nivel de brigadă, cu 5 000 de soldați, alături de tancuri, vehicule blindate și alte armamente provenind din întreaga alianță.

Întârzierea sa demonstrează cât de eficient a reușit Rusia să destabilizeze și să perturbe spațiul aliat cu războiul său hibrid extins.

Cu toate acestea, interferența Moscovei a fost pusă la îndoială de vicepreședintele american JD Vance și de Elon Musk, care au atacat România pentru anularea alegerilor și au ridicat îndoieli cu privire la dovezile prezentate instanței de către trei agenții de informații.

Noua poziție a Washingtonului reprezintă o întoarcere completă față de sprijinul acordat de administrația anterioară deciziei instanței românești. Echipa lui Joe Biden a fost de acord că Bucureștiul nu a avut de ales, având în vedere gama de dovezi ale amestecului Rusiei.

În prezent, România are puține contacte diplomatice și militare la nivel înalt în noua administrație a lui Donald Trump, ceea ce face și mai dificile încercările de a explica decizia în fața unui atac pe social media alimentat de Vance și Musk.

Timp de decenii, România a fost un aliat crucial pentru SUA pe flancul estic al NATO. În prezent, 4 500 de militari americani sunt staționați în baze românești și a beneficiat de investiții majore pentru a-și consolida profilul de partener strategic pentru Washington și de vârf de lance în descurajarea NATO împotriva agresiunii ruse. Țara construiește în prezent cea mai mare bază aeriană europeană a NATO, la un cost de peste 2,5 miliarde de dolari.

Citește analiza CEPA aici.