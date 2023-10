Inteligența Artificială este cel mai important moment al medicinei de la antibiotice încoace – decanul Școlii de Medicină a Universității Stanford

Dr. Lloyd Minor, decanul Școlii de Medicină a Universității Stanford, a început anul trecut să se joace cu chatbots cu inteligență artificială, programe informatice care simulează conversația umană. Iar acum consideră că Inteligența Artificială este cel mai important moment al medicinei de la antibiotice încoace: va transforma medicamentele, îngrijirea pe care pacienții o primesc, dar și formarea medicilor, potrivit Wall Street Journal.

„Când ChatGPT a fost introdus în noiembrie, am început să îl folosesc pentru a vedea ce aș putea învăța de la el”, spune Minor, care este și vicepreședinte al universității pentru afaceri medicale. „Apoi, când a apărut Bard, am început să folosesc Bard. Și ceea ce am descoperit a fost incredibil”.

În câteva clipe, roboții de chat au fost capabili să dea răspunsuri la întrebări pentru care lui Minor i-ar fi luat ore întregi. Experiența cu AI l-a convins că rețelele neuronale și inteligența artificială generativă, care pot descoperi rapid modele greu de descoperit în cantități masive de date, ar putea revoluționa modul în care sunt instruiți medicii, modul în care se desfășoară cercetarea biomedicală și modul în care se oferă asistență medicală.

El a făcut echipă cu Fei-Fei Li, co-director al Institutului Stanford pentru inteligență artificială centrată pe om, pentru a lansa o inițiativă numită Responsible AI for Safe and Equitable Health (Inteligență artificială responsabilă pentru sănătate sigură și echitabilă), sau Raise-Health, pe care cele două grupuri o finanțează împreună.

Aceasta își propune să servească drept depozit pentru cercetări cheie, să reunească experți pentru a discuta despre IA și să abordeze problemele etice legate de aplicarea acesteia. „Acesta este un moment de transformare în istoria omenirii”, a declarat Minor. „Am vrut să deschidem calea”.

”În furnizarea de asistență medicală, visul meu este că inteligența artificială generativă va ajuta la eliminarea barierelor de acces și va îmbunătăți dramatic calitatea, consecvența și eficiența asistenței medicale. În știința biomedicală, IA generativă are posibilitatea și probabilitatea de a îmbunătăți în mod dramatic precizia științei. Ne va ajuta să obținem aceeași calitate și aceleași date din studiile clinice, dar, probabil, cu studii mai concentrate, care nu vor avea neapărat zecile de mii de participanți pe care unele studii clinice trebuie să le facă în prezent. Ne va ajuta să introducem în siguranță noi terapii în practica medicală”, a spus el.

”Primul set de obiective care ar fi foarte mulțumitor ar fi dacă un medic care practică în America rurală ar avea același acces la informații analitice și la informații de diagnosticare ca și un medic dintr-un centru medical academic. De exemplu, un medic din America rurală vede un pacient cu o excrescență pe piele, îi face o fotografie cu smartphone-ul său și, instantaneu, îi oferă o analiză a posibilelor diagnostice și a probabilității ca aceasta să reprezinte o tumoare malignă. Instantaneu, medicul știe dacă este ceva de care trebuie să se îngrijoreze și dacă trebuie să încurajeze acest pacient să conducă trei ore până la un centru de referință”, a mai spus decanul Școlii de Medicină a Universității Stanford.