Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, de Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului şi Nazismului: ”Atrocităţile trecutului nu trebuie repetate

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului afirmă, în ,mesajul transmis de Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului şi Nazismului, că astăzi, marcarea acestei zile nu este doar un exerciţiu al memoriei, ci şi un avertisment că atrocităţile trecutului nu trebuie repetate şi că orice derapaj autoritar, orice tentativă de negare a crimelor totalitarismului sau de relativizare a suferinţei victimelor trebuie ferm condamnate, transmite News.ro.

”23 August – Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului şi Nazismului

În fiecare an, la 23 august, Europa îşi pleacă fruntea în faţa milioanelor de victime ale regimurilor totalitare. Această dată marchează semnarea, în 1939, a Pactului Ribbentrop-Molotov – acordul dintre Germania nazistă şi Uniunea Sovietică, însoţit de protocoale secrete prin care s-au împărţit teritorii şi popoare din Europa Centrală şi de Est. Pactul a deschis drumul către ocupaţii, deportări, războaie şi crime împotriva umanităţii”, explică Institutul, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Ziua de 23 august a fost desemnată de Parlamentul European, în 2008, drept Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului şi Nazismului, pentru a onora memoria celor care au suferit sub teroarea comunistă, nazistă şi fascistă şi pentru a ne aminti responsabilitatea de a apăra libertatea şi demnitatea umană.



Prima comemorare oficială la nivel european a avut loc în 2011, la Varşovia, prin Declaraţia de la Varşovia, sub auspiciile Preşedinţiei poloneze a Uniunii Europene.



Rădăcinile acestei zile se regăsesc în Black Ribbon Day, un protest paşnic organizat în anii ’80 de refugiaţi din Europa Centrală şi de Est, stabiliţi în Canada. Ei au mobilizat manifestaţii pe ambele părţi ale Cortinei de Fier, pentru a denunţa abuzurile regimurilor comuniste şi a cere respectarea drepturilor fundamentale.



Punctul culminant a fost la 23 august 1989, când aproape 2 milioane de oameni au format un lanţ uman de peste 600 km, traversând Estonia, Letonia şi Lituania – un act de curaj şi solidaritate cunoscut sub numele de „Baltic Way”, conform .



”Astăzi, comemorarea din 23 august nu este doar un exerciţiu al memoriei, ci şi un avertisment: atrocităţile trecutului nu trebuie repetate. Orice derapaj autoritar, orice tentativă de negare a crimelor totalitarismului sau de relativizare a suferinţei victimelor trebuie ferm condamnat. Cinstim memoria celor pierduţi şi reafirmăm angajamentul nostru pentru democraţie, libertate şi respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui om”, conchid reprezentanţii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.