Instalații de new media, proiecții audio și video electronice și spectacole de muzică live, la Festivalul RADAR 2024, care începe vineri, în București

Reprezentaţii audio-vizuale, proiecţii şi spectacole muzicale live vor putea fi urmărite, de vineri până duminică, la cea de-a V-a ediţie a Festivalului RADAR – Romanian Artists Developing Alternative Realities, în grădina Fabricii din cadrul Hotel Caro din București.

Fondatoarele RADAR, Mădălina Ivaşcu şi Sorina Topceanu, au precizat pentru Agerpres că ediţia din acest an a festivalului „devine un eveniment internaţional de new media art, cu participanţi din zece ţări, marcând o evoluţie majoră faţă de ediţiile anterioare”.

„Ne bucurăm că fascinaţia pentru aplicabilitatea tehnologiei este din ce în ce mai mare, iar pentru noile generaţii este un mediu interactiv care le generează conţinut, un teren de joacă perfect pentru ei. Publicul RADAR este format din persoane curioase, aflate în căutarea stimulării imaginaţiei şi a unor noi surse de inspiraţie, iar majoritatea proiectelor prezentate includ experimente şi concepte unice, care au ca scop declanşarea unei game variate de emoţii şi să trezească cât mai multe întrebări despre viitor”, au spus cele două fondatoare.

În cadrul festivalului, vor fi prezentate şi lucrări digitale ale artiştilor şi studiourilor independente din România, precum şi o secţiune specială realizată în parteneriat cu UNATC, dedicată studenţilor şi absolvenţilor programului de masterat ITPMA, care aniversează şapte ani de existenţă în 2024, a precizat Mădălina Ivaşcu.

Instalaţiile de new media art din expoziţie folosesc tehnologii precum Realitatea Augmentată, Realitatea Virtuală, Realitatea Mixtă, Inteligenţa Artificială, video-mapping şi senzori de interactivitate, transformând publicul din simplu spectator într-un colaborator activ în explorarea viitorului.

Vizitatorii vor avea parte, între orele 19,00 şi 22,00, de cele mai inovatoare proiecte experimentale din domeniile creaţiei sonore electronice, creaţiei audiovizuale şi artei digitale.

Vineri, în prima zi de festival, scena va fi împărţită între trei artişti români – Felix Petrescu şi Valentin Toma, alias Makunouchi Bento, şi Vali Chincişan – şi doi artişti din Iran – Razieh Kooshki şi Vahid Ghaderi.

A doua zi de festival îi aduce în faţa publicului pe Sillyconductor & Dreamrec şi Mischa Blanos & Noetic. Artiştii vor prezenta publicului o asociere de proiecte speciale, instrumente şi stiluri muzicale diverse, alături de compoziţii vizuale captivante.

În ultima zi, pe scenă vor urca Phormatik şi Puma and The Dolphin din Bulgaria, urmaţi de grupul muzical K not K cu proiecţii de Visceral.

Prima reprezentaţie a serii va fi o combinaţie de artă digitală şi experienţe imersive, oferită de studio-ul Phormatik, acompaniată de muzica celor de la Puma and The Dolphin.

K not K este unul dintre cele mai apreciate band-uri din zona muzicii electronice, fiind cunoscut pentru abordarea inspirată din jocul de şah. Acordurile vor fi susţinute de viziunea artistică a lui Visceral prin tehnici de video mapping şi artă generativă.

Secţiunea dedicată copiilor a festivalului RADAR aduce anul acesta peste opt experienţe interactive şi educaţionale, care le vor permite celor mici să exploreze şi să controleze o lume fantastică. Pe parcursul celor trei zile de festival, ei pot interacţiona cu instalaţii de artă digitală create special de artişti din România, Danemarca şi Franţa.

Copiii vor explora un traseu special creat pentru ei, care reuneşte proiecţii interactive, desene care prind viaţă, instalaţii controlate de sunete, ilustraţii animate prin atingere şi experienţe VR, toate construite în jurul conceptului Future Nature, precizează organizatorii.

O altă instalaţie interactivă, tactilă, îi va învăţa pe copii despre o dietă sănătoasă, importanţa mişcării şi protejarea mediului.

Copiii au acces, cu acelaşi bilet, şi în festivalul RADAR, unde vor putea descoperi alături de părinţi alte 20 de instalaţii de artă digitală, de lumini şi sunete, prezentate de artişti români şi internaţionali din 10 ţări.

Vârsta recomandată pentru interacţiunea cu instalaţiile este de 3 până la 10 ani, astfel încât fiecare participant să se poată bucura de o experienţă cât mai potrivită în funcţie de vârstă şi dezvoltare, informează organizatorii.