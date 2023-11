Influencerii din Franța, supuși controalelor, în urma noii legi privind conținutul plătit

Autoritățile franceze au intensificat controalele la creatorii de conținut care încalcă regulile prevăzute în noua lege privind conținutul plătit, parte a unui proces de a reglementa această industrie, scrie The Guardian.

Declarațiile oficiale subliniază că „națiunea trebuie să fie protejată de promovările pe rețelele sociale, de dispozitivele defecte de aspirare a punctelor negre și injecțiile cosmetice oferite de practicieni necalificați până la produsele financiare și de pariuri cu risc ridicat. Influențatorii trebuie să aibă acum un contract scris pentru fiecare plată sau cadou de marcă peste o anumită sumă – cifra este în curs de definire – și trebuie să precizeze clar pe durata unei postări video dacă este o colaborare plătită”.

Faptul că guvernul francez a accelerat legislația pentru influență în acest an s-a datorat parțial scandalurilor din jurul unor personaje celebre din domeniul reality TV. Nabilla Vergara, o vedetă de reality TV care a devenit faimoasă cu sloganul ei – „Allô! Non mais allô quoi” – a fost amendată cu 20.000 de euro în 2021 pentru că nu și-a spus milioanelor de urmăritori că a fost plătită pentru a promova un serviciu de formare financiară administrat de un site web specializat în cumpărarea și vânzarea de bitcoin.

Acesta a fost vârful aisbergului, în acest an fiind chiar înființată o mișcare numită Help for Victims of Influencers, pentru a pregăti acțiuni în justiție pentru frauda financiară online pe care au spus că au suferit-o după sfatul unor influenceri.

