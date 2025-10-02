Infestare cu ploşniţe la internatul Liceului ”Solomon Ernő” din Gheorgheni, Harghita / Elevii, mutaţi în alt spaţiu

Internatul Liceului „Solomon Ernő” din municipiul Gheorgheni se confruntă cu o infestare cu ploşniţe, conducerea şcolii şi autorităţile locale luând măsuri pentru mutarea elevilor cazaţi acolo în alt spaţiu, astfel încât să se poată face dezinsecţia în mai multe etape.

Directorul adjunct al liceului, György Éva, a confirmat pentru AGERPRES existenţa acestei problemei şi a menţionat că situaţia a fost semnalată recent, după începerea anului şcolar.

Potrivit sursei citate, s-au mai efectuat dezinsecţii şi în trecut, s-au înlocuit inclusiv obiectele de mobilier şi saltelele, dar problema a revenit.

În acest caz a fost informată şi Direcţia de Sănătate Publică Harghita.

Demersurile pentru remedierea situaţiei sunt în curs, iar elevii vor fi relocaţi temporar în altă clădire, până la rezolvarea problemei.

Peste 60 de elevi sunt cazaţi în prezent în internat, provenind nu doar de la liceul gazdă, ci şi de la alte unităţi de învăţământ din oraş care nu dispun de internat propriu.

Cauza infestării nu este cunoscută cu exactitate, însă se presupune că insectele ar fi fost aduse din exterior, de un elev.

Primarul din Gheorgheni, Nagy Zoltán, a precizat, pentru AGERPRES, că elevii vor fi mutaţi într-o altă clădire, iar municipalitatea acordă sprijin financiar pentru rezolvarea probemei.

„Din câte ştiu, pe parcursul acestei săptămâni deja se vor muta elevii de acolo şi vor sta într-o altă clădire, într-un internat câteva săptămâni, până când se va rezolva în totalitate problema. Noi acordăm sprijin financiar şcolii, ei contractează firma de specialitate, chiar am avut discuţii împreună cu reprezentanţii şcolii şi cu reprezentanţii firmei de specialitate”, a spus Nagy Zoltán.

Directoarea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Harghita, dr. Tar Gyöngyi a precizat au fost iniţiate măsuri de dezinsecţie şi prevenire a răspândirii, în colaborare cu o firmă specializată.

Dr. Tar a arătat că, din raportul firmei de specialitate, infestarea cu ploşniţe a mai fost semnalată în urmă cu câţiva ani, însă atunci nu s-a efectuat dezinsecţie în întreaga clădire, ci doar în încăperile afectate, transmite Agerpres.

Aceasta a subliniat că nu este un caz izolat, ci o problemă prezentă în toată ţara, inclusiv în alte internate, instituţii sau spaţii de cazare, chiar dacă multe dintre ele nu raportează oficial infestările, din teamă de imagine negativă.

Dr. Tar a punctat că aceste situaţii trebuie raportate prompt şi tratate cu seriozitate, iar oamenii trebuie încurajaţi să fie vigilenţi şi să pună accent pe prevenţie.

„Atrag atenţia că nu este caz singular. Deci, oamenii trebuie să se înveţe din nou cu prevenţia şi să caute unde se duc. Sunt convinsă că a fost adus din afara judeţului, că în alte judeţe există cazuri şi mai multe şi infestări masive în instituţii şi în locaţii turistice, unde circulă lumea. Trebuie să ştie oamenii că se înmulţeşte parazitul foarte rapid. A fost o problemă majoră în timpul războaielor, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial. După aceea, s-a reuşit eliminarea problemei sau limitarea ei, dar acum revine din motive de rezistenţă la insecticide şi bineînţeles pentru că ne-am pierdut vigilenţa. Lumea nu mai recunoaşte, nu mai ştie ce să caute. Şi, da, oricât de neplăcut ar fi, dacă mergem şi ne cazăm în locuri, mai ales locuri de pelerinaj, în locuri unde se perindă multă lume şi stăm cazaţi (…) putem duce şi în bagaje acasă, din păcate, un suvenir din acesta neplăcut dintr-o călătorie. Atunci, să fim conştienşi şi eventual să căutăm, să ne uităm în câteva locuri caracteristice, sub saltea, în locurile unde ne cazăm, dacă sunt urme, (…) Dacă sunt multe emuşcături una lângă alta, oriunde pe corp, atunci să fim foarte precauţi, pentru că putem aduce acasă cu lenjeria, cu bagajele, cu hainele’, a atras declarat pentru AGERPRES directoarea Direcţiei de Sănătate Publică Harghita.